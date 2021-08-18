Металіст, Карпати, Кривбас б'ються за Кубок України: пряма трансляція матчів кваліфікації

Сьогодні продовжиться попередній раунд Кубка України з футболу. На цій стадії турніру поки не беруть участі представники Прем'єр-ліги. Майже всі матчі можна подивитися безкоштовно на YouTube.
17 серпня
Скорук (Нікопольський р-н) – Вікторія (Миколаївка) – 4:2
18 серпня
16:00. Фенікс (Підмонастир) – Прикарпаття (Івано-Франківськ)
16:00. Суми – Металург (Запоріжжя)
16:00. Таврія (Сімферополь) – Дніпро (Черкаси)
17:00. Епіцентр (Дунаївці) – Поділля (Хмельницький)
17:00. Ужгород – Нива (Тернопіль)
17:00. Чайка (Петропавлівська Борщагівка) – Чернігів
17:00. Яруд (Маріуполь) – Металіст (Харків)
17:00. ФК Олімпія (Савинці) – Вовчанськ (Покотилівка)
17:00. Перемога (Дніпро) – Гірник-Спорт (Горішні Плавні)
17:00. Реал Фарма (Одеса) – ВПК-Агро (Вишневе)
17:00. Балкани (Зоря) – Енергія (Нова Каховка)
17:00. Нікополь – Кристал (Херсон)
17:00. Миколаїв – Кривбас (Кривий Ріг)
17:30. Буковина (Чернівці) – Агробізнес (Волочиськ)
17:30. Діназ (Вишгород) – Оболонь (Київ)
17:30. Нива (Вінниця) – Волинь (Луцьк)
18:00. Карпати (Львів) – Карпати (Галич)
18:00. Рубікон (Київ) – Полісся (Житомир)
18:00. Лівий берег (Київ) – Олімпік (Донецьк)
18:00. Альянс (Долина) – Краматорськ
18:00. ЛНЗ (Черкаси) – Кремінь (Кременчук)