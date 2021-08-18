Металіст, Карпати, Кривбас б'ються за Кубок України: пряма трансляція матчів кваліфікації

Сьогодні продовжиться попередній раунд Кубка України з футболу. На цій стадії турніру поки не беруть участі представники Прем'єр-ліги. Майже всі матчі можна подивитися безкоштовно на YouTube.

17 серпня

Скорук (Нікопольський р-н) – Вікторія (Миколаївка) – 4:2

18 серпня

16:00. Фенікс (Підмонастир) – Прикарпаття (Івано-Франківськ)

16:00. Суми – Металург (Запоріжжя)

16:00. Таврія (Сімферополь) – Дніпро (Черкаси)

17:00. Епіцентр (Дунаївці) – Поділля (Хмельницький)

17:00. Ужгород – Нива (Тернопіль)

17:00. Чайка (Петропавлівська Борщагівка) – Чернігів

17:00. Яруд (Маріуполь) – Металіст (Харків)

17:00. ФК Олімпія (Савинці) – Вовчанськ (Покотилівка)

17:00. Перемога (Дніпро) – Гірник-Спорт (Горішні Плавні)

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17:00. Реал Фарма (Одеса) – ВПК-Агро (Вишневе)

17:00. Балкани (Зоря) – Енергія (Нова Каховка)

17:00. Нікополь – Кристал (Херсон)

17:00. Миколаїв – Кривбас (Кривий Ріг)

17:30. Буковина (Чернівці) – Агробізнес (Волочиськ)

17:30. Діназ (Вишгород) – Оболонь (Київ)

17:30. Нива (Вінниця) – Волинь (Луцьк)

18:00. Карпати (Львів) – Карпати (Галич)

18:00. Рубікон (Київ) – Полісся (Житомир)

18:00. Лівий берег (Київ) – Олімпік (Донецьк)

18:00. Альянс (Долина) – Краматорськ

18:00. ЛНЗ (Черкаси) – Кремінь (Кременчук)