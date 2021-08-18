19 серпня 22:00
Рапід Відень --
Зоря --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
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Головна Спорт Новини футболу

Металіст, Карпати, Кривбас б'ються за Кубок України: пряма трансляція матчів кваліфікації

Любомир Луканюк
18 серпня, 13:06
40 команд зіграють сьогодні у другому попередньому раунді Кубка України. Серед них багато клубів, які добивалися успіхів в українському футболі

Сьогодні продовжиться попередній раунд Кубка України з футболу. На цій стадії турніру поки не беруть участі представники Прем'єр-ліги. Майже всі матчі можна подивитися безкоштовно на YouTube.

17 серпня

Скорук (Нікопольський р-н) – Вікторія (Миколаївка) – 4:2

18 серпня

16:00. Фенікс (Підмонастир) – Прикарпаття (Івано-Франківськ)

16:00. Суми – Металург (Запоріжжя)

16:00. Таврія (Сімферополь) – Дніпро (Черкаси)

17:00. Епіцентр (Дунаївці) – Поділля (Хмельницький)

17:00. Ужгород – Нива (Тернопіль)

17:00. Чайка (Петропавлівська Борщагівка) – Чернігів

17:00. Яруд (Маріуполь) – Металіст (Харків)

17:00. ФК Олімпія (Савинці) – Вовчанськ (Покотилівка)

17:00. Перемога (Дніпро) – Гірник-Спорт (Горішні Плавні)

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17:00. Реал Фарма (Одеса) – ВПК-Агро (Вишневе)

17:00. Балкани (Зоря) – Енергія (Нова Каховка)

17:00. Нікополь – Кристал (Херсон)

17:00. Миколаїв – Кривбас (Кривий Ріг)

17:30. Буковина (Чернівці) – Агробізнес (Волочиськ)

17:30. Діназ (Вишгород) – Оболонь (Київ)

17:30. Нива (Вінниця) – Волинь (Луцьк)

18:00. Карпати (Львів) – Карпати (Галич)

18:00. Рубікон (Київ) – Полісся (Житомир)

18:00. Лівий берег (Київ) – Олімпік (Донецьк)

18:00. Альянс (Долина) – Краматорськ

18:00. ЛНЗ (Черкаси) – Кремінь (Кременчук)

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