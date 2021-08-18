Металлист, Карпаты, Кривбасс бьются за Кубок Украины: прямая трансляция матчей квалификации

Кубок Украины / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня продолжится предварительный раунд Кубка Украины по футболу. На этой стадии турнира пока не участвуют представители Премьер-лиги. Почти все матчи можно посмотреть бесплатно на YouTube.

17 августа

Скорук (Никопольский р-н) – Виктория (Николаевка) – 4:2

18 августа

16:00. Феникс (Подмонастырь) – Прикарпатье (Ивано-Франковск)

16:00. Сумы – Металлург (Запорожье)

16:00. Таврия (Симферополь) – Днепр (Черкасы)

17:00. Эпицентр (Дунаевцы) – Подолье (Хмельницкий)

17:00. Ужгород – Нива (Тернополь)

17:00. Чайка (Петропавловская Борщаговка) – Чернигов

17:00. Яруд (Мариуполь) – Металлист (Харьков)

17:00. ФК Олимпия (Савинцы) – Вовчанск (Покотиловка)

17:00. Перемога (Днепр) – Горняк-Спорт (Горишние Плавни)

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17:00. Реал Фарма (Одесса) – ВПК-Агро (Вишневое)

17:00. Балканы (Заря) – Энергия (Новая Каховка)

17:00. Никополь – Кристалл (Херсон)

17:00. Николаев – Кривбасс (Кривой Рог)

17:30. Буковина (Черновцы) – Агробизнес (Волочиск)

17:30. Диназ (Вышгород) – Оболонь (Киев)

17:30. Нива (Винница) – Волынь (Луцк)

18:00. Карпаты (Львов) – Карпаты (Галич)

18:00. Рубикон (Киев) – Полесье (Житомир)

18:00. Левый берег (Киев) – Олимпик (Донецк)

18:00. Альянс (Липовая Долина) – Краматорск

18:00. ЛНЗ (Черкассы) – Кремень (Кременчуг)