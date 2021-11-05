Металіст 1925 року потрапив під каток в Олександрії. Команда Гури ефектно перервала серію без перемог

Олександрія здобула перемогу над Металістом 1925 року в матчі 14-го туру УПЛ / Фото: Офіційний сайт ФК "Олександрія"

Незважаючи на зміни на тренерському містку, Олександрія під керівництвом Юрія Гури стала одним із головних відкриттів цього сезону, оскільки поки що є єдиною, хто завдав Шахтарю поразки у цьому чемпіонаті.

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Однак до поєдинку з Металістом 1925 олександрійці підійшли з безвиграшною серією, яка становила чотири гри поспіль. Тож підопічні Гури були вкрай мотивовані набрати максимум очок.





Олександрія здобула впевнену перемогу, давши супернику створити буквально пару моментів, та й ті наприкінці зустрічі.

У команди Юрія Гури в ударі були захисники, які забили два голи.

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У першому таймі відкрив рахунок Ігор Кирюханцев.

А в другому подвоїв перевагу господарів Каспарс Дубра.

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ОГЛЯД МАТЧУ

Українська Прем'єр-Ліга. 14-й тур.

Олександрія – Металіст 1925 – 2:0

Голи: Кирюханцев, 32, Дубра, 74

Олександрія: Білик – Цуріков, Дубра, Бабогло, Мірошниченко – Рибалка (Демченко, 60), Дришлюк, Мустафаєв (Копина, 84) – Третьяков (Одарюк, 83), Устименко (Спінеллі, 72), Кирюханцев (Кожушко, 72).

Металіст 1925: Шеліхов – Западня, Ченбай, Кверквелія, Єрмаков – Габелок (Задерака, 84) – Ременюк, Фабіньо (Батюшин, 67), Криськів (Кравченко, 76), Протасов (Савін, 84) – Марлісон (Зубков, 84).

Завдяки цій перемозі Олександрія, набравши 23 бали, зберегла за собою 6 місце у турнірній таблиці УПЛ. Металіст 1925 програв другий матч поспіль, але поки що з 19 очками залишився восьмим.