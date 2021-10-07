Помста за Євро: Іспанія перервала рекордну серію Італії без поразок

Збірна Іспанії вийшла в фінал Ліги націй / Фото: REUTERS

Ще в першому таймі Ферран Торрес оформив дубль, встановивши комфортний рахунок 2:0. Проблем італійцям додало видалення Леонардо Бонуччі незадовго до перерви.

До речі, для Бонуччі це матч став ювілейним. Він в 112-й раз вийшов на поле у футболці національної команди і вийшов за цим показником на сьоме місце, випередивши легендарного Діно Дзоффа.

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Видалення Бонуччі

До речі, у Іспанії був свій ювіляр. Дебютант збірної Іспанії Гаві став наймолодшим гравцем за всю історію "Фурії Роха", побивши рекорд 1936 року. Півзахисник Барселони вийшов на поле у віці 17 років і 62 днів.

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Після перерви Лоренцо Пеллегріні відквитав один м'яч, але цього виявилося мало Італія програла вперше з 10 вересня 2018 года! Безпрограшна серія налічувала 37 матчів.

Відео голів матчу Італія – Іспанія