6 жовтня 21:45
Італія --
Іспанія --
7 жовтня 21:45
Бельгія --
Франція --
9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
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Шахтар --
Реал --
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Зоря --
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Львів --
Динамо --
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Десна --
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Рух --
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Помста за Євро: Іспанія перервала рекордну серію Італії без поразок

Олександр Трикіша
7 жовтня, 00:00
Збірна Іспанії обіграла Італію в півфіналі Ліги націй і завдала італійцям першої поразки за 38 матчів. А ще помстилися за поразку в півфіналі Євро-2020

Збірна Іспанії вийшла в фінал Ліги націй / Фото: REUTERS

Ще в першому таймі Ферран Торрес оформив дубль, встановивши комфортний рахунок 2:0. Проблем італійцям додало видалення Леонардо Бонуччі незадовго до перерви.

До речі, для Бонуччі це матч став ювілейним. Він в 112-й раз вийшов на поле у футболці національної команди і вийшов за цим показником на сьоме місце, випередивши легендарного Діно Дзоффа.

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Видалення Бонуччі

До речі, у Іспанії був свій ювіляр. Дебютант збірної Іспанії Гаві став наймолодшим гравцем за всю історію "Фурії Роха", побивши рекорд 1936 року. Півзахисник Барселони вийшов на поле у віці 17 років і 62 днів.

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Після перерви Лоренцо Пеллегріні відквитав один м'яч, але цього виявилося мало Італія програла вперше з 10 вересня 2018 года! Безпрограшна серія налічувала 37 матчів.

Відео голів матчу Італія – Іспанія

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