Месть за Евро: Испания прервала рекордную серию Италии без поражений

Сборная Испании вышла в финал Лиги наций / Фото: REUTERS

Еще в первом тайме Ферран Торрес оформил дубль, установив комфортный счет 2:0. Проблем итальянцам добавило удаление Леонардо Бонуччи незадолго до перерыва.

Кстати, для Бонуччи это матч стал юбилейным. Он в 112-й раз вышел на поле в футболке национальной команды и вышел по этому показателю на седьмое место, опередив легендарного Дино Дзоффа.

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Удаление Бонуччи

Кстати, у Испании был свой юбиляр. Дебютант сборной Испании Гави стал самым молодым игроком за всю историю "Фурии роха", побив рекорд 1936 года. Полузащитник Барселоны вышел на поле в возрасте 17 лет и 62 дней.

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После перерыва Лоренцо Пеллегрини отквитал один мяч, но этого оказалось мало Италия проиграла впервые с 10 сентября 2018 года! Беспроигрышная серия насчитывала 37 матчей.

Видео голов матча Италия – Испания