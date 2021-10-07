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Месть за Евро: Испания прервала рекордную серию Италии без поражений

Александр Трикиша
7 октября, 00:00
Сборная Испании обыграла Италию в полуфинале Лиги наций и нанесла итальянцам первое поражение за 38 матчей. А еще отомстили за поражение в полуфинале Евро-2020

Сборная Испании вышла в финал Лиги наций / Фото: REUTERS

Еще в первом тайме Ферран Торрес оформил дубль, установив комфортный счет 2:0. Проблем итальянцам добавило удаление Леонардо Бонуччи незадолго до перерыва.

Кстати, для Бонуччи это матч стал юбилейным. Он в 112-й раз вышел на поле в футболке национальной команды и вышел по этому показателю на седьмое место, опередив легендарного Дино Дзоффа.

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Удаление Бонуччи

Кстати, у Испании был свой юбиляр. Дебютант сборной Испании Гави стал самым молодым игроком за всю историю "Фурии роха", побив рекорд 1936 года. Полузащитник Барселоны вышел на поле в возрасте 17 лет и 62 дней.

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После перерыва Лоренцо Пеллегрини отквитал один мяч, но этого оказалось мало Италия проиграла впервые с 10 сентября 2018 года! Беспроигрышная серия насчитывала 37 матчей.

Видео голов матча Италия – Испания

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