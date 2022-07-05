Мессі дізнався ім'я нового тренера. ПСЖ знайшов заміну Почеттино

Крістоф Галтьє замінив Маурісіо Почеттіно біля керма ПСЖ / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Офіційний сайт ПСЖ із різницею лише в одну годину поінформував про зміни на тренерському містку команди.

Насамперед парижани повідомили про звільнення аргентинського тренера Маурісіо Почеттіно, який працював з командою з січня 2021 року. Фахівець виграв чемпіонат Франції та Кубок Франції. Але в єврокубках команда зірок не змогла досягти відчутних успіхів.

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Натомість команду тренуватиме 55-річний Крістоф Галтьє. Контракт із тренером підписано на два сезони до 30 червня 2024 року. Попереднім місцем роботи француза була Ніцца. За повідомленнями ЗМІ, "орлята" отримають 10 млн євро компенсації.

Позаторік Галтьє зробив команду Лілль чемпіонами Франції. Фахівець тричі визнавався найкращим тренером Ліги 1: 2013, 2019, 2021.

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Раніше ми повідомляли, що екс-тренер Шахтаря Паулу Фонсека призначено новим головним тренером Лілля. Термін дії договору з португальцем розрахований на два роки.