ПСЖ, тремти! Колишній тренер Шахтаря працевлаштувався у чемпіонаті Франції

Паулу Фонсека призначений новим головним тренером Лілля. Рік тому ця команда вже залишала паризький клуб без чемпіонства

Паулу Фонсека – тренер Лілля

Колишній тренер Шахтаря Паулу Фонсека останній рік сидів без роботи після звільнення з Роми у 2021 році. Тепер португалець знайшов собі нову роботу.

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Офіційний сайт Лілля повідомив про підписання контракту із португальським фахівцем. Термін дії договору розрахований на два роки. До його тренерського штабу також увійшли:

Тьягу Леал

Хорхе Масієл

Антоніу Феррейра

Паулу Мурану

Нагадаємо, що у сезоні 2020/2021 Лілль став чемпіоном Франції, проте втратив тренера Крістофа Галтьє, який відбув у Ніццу. "Доги" призначили Жослена Гурвеннека, під керівництвом якого скотилися аж на 10 місце, хоч і вийшли до плей-офф Ліги чемпіонів.

Фонсека став відомий завдяки роботі у Порту, Бразі, Шахтарі та Ромі. Саме з донеччанами Паулу і здобув найбільше трофеїв – три чемпіонства, три Кубки та один Суперкубок України.

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А ось останній його досвід із Ромою був невдалий. Португалець за два сезони жодного разу не вивів команду до Ліги чемпіонів (5 та 7 місце у Серії А). При цьому команда жодного разу не доходила вище чвертьфіналу Кубка Італії, проте опинялася у півфіналі Ліги Європи.