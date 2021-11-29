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Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
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Мессі чи Левандовські? Онлайн трансляція вручення "Золотого м'яча"

Олександр Трикіша
29 листопада, 13:22
Сьогодні у Парижі відбудеться урочиста церемонія вручення нагороди "Золотий м'яч" найкращому футболісту світу. Приз вручатиметься вперше за два роки

Мессі і Левандовські - головні фаворити "Золотого м'яча" / Фото: Twitter, REUTERS

Церемонія нагородження нагороди "Золотий м'яч" розпочнеться о 20:30 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію вручення.

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Що таке "Золотий м'яч"

Нагорода найкращому футболісту за підсумками року вручається виданням France Football щороку з 1965 року. Переможець визначається за підсумками голосування серед журналістів.

Спочатку голосування за "Золотий м'яч" відбувалося лише серед європейських гравців, тому такі легенди футболу як Пеле та Дієго Марадона жодного разу не ставали переможцями. До речі, у 2016 році France Football порахував, що нагорода Ігоря Беланова мала дістатись саме Марадоні.

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Але 1995 року правила нагороди змінилися. Нагороду міг здобути футболіст будь-якої національності, якщо він виступає за європейський клуб. 2007 року кордони розшили на весь світ.

У 2010 році France Football об'єднався з ФІФА і стали вручати нагороду "Золотий м'яч ФІФА", але у 2016 році сторони припинили співпрацю та зараз продовжують нагороджувати окремо.

Хто був переможцем минулого року

У 2020 році, вперше за історію вручення нагороди, "Золотий м'яч" не отримав свого господаря. Вручення призу було скасовано через пандемію коронавірусу. У той же час ФІФА нагороду "Гравець року" не стала скасовувати – найкращим футболістом було визнано Роберта Левандовського.

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Хто найчастіше перемагав

Рекордсменом за кількістю завойованих "Золотих м'ячів" з урахуванням співробітництва з ФІФА є аргентинський нападник Ліонель Мессі. Знаменитий форвард має у своїй колекції шість нагород. На рахунку Кріштіану Роналду п'ять.

Нагорода тричі вручалася українцям. Крім Беланова найкращим футболістом світу визнавали Олег Блохін (1975) та Андрій Шевченко (2004).

Хто фаворит цього року

На нагороду "Золотий м'яч" у 2021 році претендують 30 гравців. Головними фаворитами є нападник Баварії Роберт Левандовскі та форвард Парі Сен-Жермен Ліонель Мессі.

В колекції Левандовського ще немає "Золотого м'яча" / Фото: Eurosport

Котирування букмекерів:

  • Ліонель Мессі – 1.40
  • Роберт Левандовські – 2.75
  • Карім Бензема – 30.00
  • Жоржиньо – 35.00
  • Мохамед Салах – 50.00

Де дивитись трансляцію нагороди "Золотий м'яч"

Пряма трансляція вручення нагороди "Золотий м'яч" пройде на каналі Футбол-1, який доступний за допомогою сервісу OLL.TV. Трансляція розпочнеться о 20:30.