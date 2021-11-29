Месси или Левандовски? Онлайн трансляция вручения "Золотого мяча"

Месси и Левандовски - главные фавориты на "Золотой мяч" / Фото: Twitter, REUTERS

Церемония награждения награды "Золотой мяч" начнется в 20:30 по киевскому времени. Мы проведем онлайн трансляцию вручения.

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Что такое "Золотой мяч"

Награда лучшему футболисту по итогам года вручается изданием France Football ежегодно с 1965 года. Победитель определяется по итогам голосования среди журналистов.

Изначально голосование за "Золотой мяч" проходило только среди европейских игроков, поэтому такие легенды футбола как Пеле и Диего Марадона ни разу не становились победителями. Кстати, в 2016 году France Football посчитал, награда Игоря Беланова должна была достаться именно Марадоне.

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Но в 1995 году правила награды изменились. Награду мог получить футболист любой национальности, если он выступает за европейский клуб. В 2007 году границы расшили на весь мир.

В 2010 году France Football объединился с ФИФА и стали вручать награду "Золотой мяч ФИФА", но в 2016 году стороны прекратили сотрудничество и сейчас продолжают награждать отдельно.

Кто был победителем в прошлом году

В 2020 году, впервые за историю вручения награды, "Золотой мяч" не получил своего хозяина Вручение приза было отменено из-за пандемии коронавируса. В то же время ФИФА награду "Игрок года" не стала отменять – лучшим футболистом был признан Роберт Левандовски.

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Кто чаще всех побеждал

Рекордсменом по количеству завоеванных "Золотых мячей" с учетом сотрудничества с ФИФА является аргентинский нападающий Лионель Месси. Знаменитый форвард имеет в своей коллекции шесть наград. На счету Криштиану Роналду пять.

Награда трижды вручалась украинцам. Помимо Беланова лучшим футболистом мира признавались Олег Блохин (1975) и Андрей Шевченко (2004).

Кто фаворит в этом году

На награду "Золотой мяч" в 2021 году претендуют 30 игроков. Главными фаворитами являются нападающий Баварии Роберт Левандовски и форвард Пари Сен-Жермен Лионель Месси.

В коллекции Левандовского еще нет "Золотого мяча" / Фото: Eurosport

Котировки букмекеров:

Лионель Месси – 1.40

Роберт Левандовски – 2.75

Карим Бензема – 30.00

Жоржиньо – 35.00

Мохамед Салах – 50.00

Где смотреть трансляцию награды "Золотой мяч"

Прямая трансляция вручения награды "Золотой мяч" пройдет на канале Футбол-1, который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 20:30.