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Мессі дебютував за ПСЖ! Але забиває Мбаппе, що сидить на валізах

Сергій Шаховець
30 серпня, 00:11
Аргентинський нападник французького клубу ПСЖ вперше з'явився на полі в складі своєї нової команди. Поки Лео пристрілюється, голи за нього забиває Мбаппе

Ліонель Мессі дебютував за ПСЖ / Фото: Reuters

У матчі 4-го туру Ліги 1 між ПСЖ та Реймсом відбувся довгоочікуваний дебют зоряного аргентинця Ліонеля Мессі .

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Екс-футболіст Барселони почав поєдинок на лаві запасних. Але численні вболівальники французького клубу вимагали появи супербомбардира на полі.

Поки аргентинець готувався до дебюту, дубль в ворота Реймса оформив Кілліан Мбаппе, який ось-ось може підписати контракт з мадридським Реалом.

На 66-й хвилині матчу, коли рахунок вже був 2:0 на користь ПСЖ, на полі з'явився Мессі. Символічно, що аргентинський форвард замінив свого екс-партнера по Барселоні бразильця Неймара.

У відведений йому ігровий час, аргентинець не зміг відзначитись результативними діями, мабуть залишивши свої голи на потім.

Поєдинок так і закінчився перемогою парижан з рахунком 2: 0.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі став гравцем французького клубу ПСЖ на початку серпня. Аргентинець підписав контракт на два роки з можливістю пролонгувати його ще на рік.

Ліонель Мессі після підписання контракту з ПСЖ / Фото: Reuters

За сезон виступів у ПСЖ Мессі буде отримувати 41 млн євро чистими. Крім того, за сам перехід в Парі Сен-Жермен Ліонелю передбачений передплатний бонус у розмірі 40 млн євро.

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