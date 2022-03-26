Мертві люди лежать на вулицях, їх ніхто не ховає. Що відбувається в Охтирці

Російські окупанти знищують Охтирку

Вже понад місяць армія Росії веде криваву війну проти України. Пропутінські фашисти знищують наші міста, а також убивають мирне населення та дітей під виглядом міфічної "спецоперації".

Особливо страждають регіони, що межують із РФ та анексованим Кримом. Про весь побачений жах, який переживають люди у гарячих точках України, розповів воротар Минаю Олександр Бандура.

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"Живу зараз із сім'єю в Івано-Франківську. Оселився там, де є можливість жити. Як розумієте, у рідній Сумській області жити сьогодні, м'яко кажучи, небезпечно. У моєму рідному селі 20 будинків, там спокійно. Але в обласному центрі, в Охтирці зараз пекло. Нема слів, щоб описати. Мертві люди лежать на вулицях. Їх ніхто не ховає. Я років сім не дивився телевізор та новини не читав. Тепер безперервно: телевізор, новини телефону. Не розумію, що буде далі.

Колись ця війна закінчиться. Але коли? І з якими жертвами? Якою ціною? Читаю новини, докладаючи зусиль, щоб почерпнути інформацію між рядками. Відчуття, що ми не знаємо всієї правди. Перші дні три не міг повірити в реальність того, що відбувається. При тому, що 2014 року я застав війну на Донбасі. Тоді правда бойових дій я не побачив. І судячи з кількості жертв та руйнувань, ті події та сьогоднішні ніяк порівняти не можна".

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Зазначимо, що футболіст є уродженцем села Гамаліївка, яке знаходиться у Конотопському районі Сумської області. За свою кар'єру Олександр встиг пограти за сумський Спартак, Явір, Таврію, Кримтеплицю, донецький Металург, Кам'янську Сталь, Верес, Рух та Львів.