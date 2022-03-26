Мертвые люди лежат на улицах, их никто не хоронит. Что происходит в Ахтырке

Российские оккупанты уничтожают Ахтырку

Уже больше месяца армия России ведет кровавую войну против Украины. Пропутинские фашисты уничтожают наши города, а также убивают мирное население и детей под видом мифической "спецоперации".

Особенно страдают регионы, граничащие с РФ и аннексированным Крымом. Про весь увиденный ужас, который переживают люди в горячих точках Украины, рассказал вратарь Миная Александр Бандура.

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"Живу сейчас с семьей в Ивано-Франковске. Поселился там, где есть возможность жить. Как понимаете, в родной Сумской области жить сегодня, мягко говоря, опасно. В моем родном селе 20 домов, там спокойно. Но в областном центре, в Ахтырке сейчас ад. Нет слов, чтобы описать. Мертвые люди лежат на улицах. Их никто не хоронит. Я лет семь не смотрел телевизор и новости не читал. Теперь беспрерывно: телевизор, новости на телефоне. Не понимаю, что будет дальше.

Когда-нибудь эта война закончится. Но когда? И с какими жертвами? Какой ценой? Читаю новости, прикладывая усилия, чтобы почерпнуть информацию между строк. Ощущение, что мы не знаем всей правды. Первые дня три не мог поверить в реальность происходящего. При том, что в 2014 году я застал войну на Донбассе. Тогда, правда, боевых действий я не увидел. И судя по количеству жертв и разрушений, те события и сегодняшние никак сравнить нельзя".

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Отметим, что футболист является уроженцем села Гамалиевка, которое находится в Конотопском районе Сумской области. За свою карьеру Александр успел поиграть за сумский Спартак, Явор, Таврию, Крымтеплицу, донецкий Металлург, каменскую Сталь, Верес, Рух и Львов.