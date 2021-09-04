Медальний залік Паралімпіади-2020 після 4 вересня

Оксана Ботурчук завоювала срібло Токіо-2020 / Фото: REUTERS

У загальному медальному заліку продовжує лідирувати Китай, у якого 200 медалей, з яких 93 золоті. На другому місці розташувалася Велика Британія, на третє повернулася команда ПКР, а США перемістилися на четверту сходинку рейтингу. Україна вибула з ТОП-5 і тепер посідає 6 місце. На рахунку українських паралімпійців 98 медалей, серед яких 24 золоті.

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Медальний залік Паралімпіади-2020 на 4 вересня: