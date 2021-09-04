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Медальний залік Паралімпіади-2020 після 4 вересня

Сергій Шаховець
4 вересня, 17:16
Україна на Паралімпійських іграх у Токіо завоювала сьогодні чотири медалі, але, на жаль, серед них не виявилося золотої. Всього на рахунку наших спортсменів 98 нагород

Оксана Ботурчук завоювала срібло Токіо-2020 / Фото: REUTERS

У загальному медальному заліку продовжує лідирувати Китай, у якого 200 медалей, з яких 93 золоті. На другому місці розташувалася Велика Британія, на третє повернулася команда ПКР, а США перемістилися на четверту сходинку рейтингу. Україна вибула з ТОП-5 і тепер посідає 6 місце. На рахунку українських паралімпійців 98 медалей, серед яких 24 золоті.

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Медальний залік Паралімпіади-2020 на 4 вересня:

МКраїнавсього
1

Китай

935750200
2

Велика Британія

413843122
3

Росія

363249117
4

США

353630101
5

Нідерланди

25171658
6

Україна

24 47 27 98
7

Бразилія

22193071
8

Австралія

20283078
9

Італія

14292669
10

Азербайджан

141419
11

Німеччина

13121843
12

Іран

1211124
13

Франція

10142852
14

Японія

10141943
15

Іспанія

9151135
16

Узбекистан

85619
17

Польща

761225
18

Угорщина

75416
19

Мексика

721322
20

Нова Зеландія

63312
21

Швейцарія

63312
22

Ізраїль

6219
23

Канада

510621
24

Таїланд

55717
25

Білорусь

5117
26

Індія

47718
27

Туніс

45211
28

Алжир

44412
29

Бельгія

43815
30

Словаччина

42410
31

Ірландія

4217
32

Нігерія

41510
33

ПАР

4116
34

Куба

4116
35

Йорданія

4015
36

Колумбія

371424
37

Марокко

34310
38

Венесуела

3227
39

Малайзія

3205
40

Данія

3115
41

Корея

281222
42

Туреччина

24915
43

Чехія

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2338
44

Чилі

2316
45

Сербія

2316
46

Норвегія

2024
47

Сінгапур

2002
48

Австрія

1539
49

Швеція

1427
50

Греція

13711
51

Казахстан

1315
52

Фінляндія

1315
53

Індонезія

1236
54

ОАЕ

1113
55

Коста-Ріка

1102
56

Еквадор

1023
57

Кіпр

1012
58

Шрі Ланка

1012
59

Ефіопія

1001
60

Монголія

1001
61

Перу

1001
62

Пакистан

1001
63

Аргентина

0549
64

Єгипет

0527
65

Хорватія

0347
66

Латвія

0325
67

Грузія

0303
68

Болгарія

0202
69

Гонконг

0123
70

Ірак

0123
71

Румунія

0112
72

Намібія

0112
73

Кувейт

0112
74

Словенія

0112
75

В'єтнам

0101
76

Литва

0033
77

Португалія

0022
78

Сальвадор

0011
79

Уганда

0011
80

Чорногорія

0011
81

Тайвань

0011
82

Кенія

0011
83

Оман

0011
84

Саудівська Аравія

0011
85

Катар

0011
86

Боснія і Герцеговина

0011

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