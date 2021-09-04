4 сентября 21:45
Украина --
Франция --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
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Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Медальный зачет Паралимпиады-2020 после 4 сентября

Сергей Шаховец
4 сентября, 17:16
Украина на Паралимпийских играх в Токио завоевала сегодня четыре медали, но, к сожалению, среди них не оказалось золотой. Всего на счету наших спортсменов 98 наград

Оксана Ботурчук завоевала серебро Токио-2020 / Фото: REUTERS

В общем медальном зачете продолжает лидировать Китай, у которого 200 медалей, из которых 93 золотые. На втором месте расположилась Великобритания, на третье вернулась команда ПКР, а США переместились на четвертую строчку рейтинга. Украина выбыла из ТОП-5 и теперь занимает 6 место. На счету украинских паралимпийцев 98 медалей, среди которых 24 золотые.

Читайте также: Все украинские медали Паралимпиады-2020 4 сентября

Медальный зачет Паралимпиады-2020 на 4 сентября:

МСтранаВсего
1

Китай

935750200
2

Великобритания

413843122
3

Россия

363249117
4

США

353630101
5

Нидерланды

25171658
6

Украина

24472798
7

Бразилия

22193071
8

Австралия

20283078
9

Италия

14292669
10

Азербайджан

141419
11

Германия

13121843
12

Иран

1211124
13

Франция

10142852
14

Япония

10141943
15

Испания

9151135
16

Узбекистан

85619
17

Польша

761225
18

Венгрия

75416
19

Мексика

721322
20

Новая Зеландия

63312
21

Швейцария

63312
22

Израиль

6219
23

Канада

510621
24

Таиланд

55717
25

Белоруссия

5117
26

Индия

47718
27

Тунис

45211
28

Алжир

44412
29

Бельгия

43815
30

Словакия

42410
31

Ирландия

4217
32

Нигерия

41510
33

ЮАР

4116
34

Куба

4116
35

Иордания

4015
36

Колумбия

371424
37

Марокко

34310
38

Венесуэла

3227
39

Малайзия

3205
40

Дания

3115
41

Корея

281222
42

Турция

24915
43

Чехия

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2338
44

Чили

2316
45

Сербия

2316
46

Норвегия

2024
47

Сингапур

2002
48

Австрия

1539
49

Швеция

1427
50

Греция

13711
51

Казахстан

1315
52

Финляндия

1315
53

Индонезия

1236
54

ОАЭ

1113
55

Коста-Рика

1102
56

Эквадор

1023
57

Кипр

1012
58

Шри Ланка

1012
59

Эфиопия

1001
60

Монголия

1001
61

Перу

1001
62

Пакистан

1001
63

Аргентина

0549
64

Египет

0527
65

Хорватия

0347
66

Латвия

0325
67

Грузия

0303
68

Болгария

0202
69

Гонконг

0123
70

Ирак

0123
71

Румыния

0112
72

Намибия

0112
73

Кувейт

0112
74

Словения

0112
75

Вьетнам

0101
76

Литва

0033
77

Португалия

0022
78

Сальвадор

0011
79

Уганда

0011
80

Черногория

0011
81

Тайвань

0011
82

Кения

0011
83

Оман

0011
84

Саудовская Аравия

0011
85

Катар

0011
86

Босния и Герцеговина

0011

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