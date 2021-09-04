Медальный зачет Паралимпиады-2020 после 4 сентября

Оксана Ботурчук завоевала серебро Токио-2020 / Фото: REUTERS
В общем медальном зачете продолжает лидировать Китай, у которого 200 медалей, из которых 93 золотые. На втором месте расположилась Великобритания, на третье вернулась команда ПКР, а США переместились на четвертую строчку рейтинга. Украина выбыла из ТОП-5 и теперь занимает 6 место. На счету украинских паралимпийцев 98 медалей, среди которых 24 золотые.
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Медальный зачет Паралимпиады-2020 на 4 сентября:
|М
|Страна
|Всего
|1
Китай
|93
|57
|50
|200
|2
Великобритания
|41
|38
|43
|122
|3
Россия
|36
|32
|49
|117
|4
США
|35
|36
|30
|101
|5
Нидерланды
|25
|17
|16
|58
|6
Украина
|24
|47
|27
|98
|7
Бразилия
|22
|19
|30
|71
|8
Австралия
|20
|28
|30
|78
|9
Италия
|14
|29
|26
|69
|10
Азербайджан
|14
|1
|4
|19
|11
Германия
|13
|12
|18
|43
|12
Иран
|12
|11
|1
|24
|13
Франция
|10
|14
|28
|52
|14
Япония
|10
|14
|19
|43
|15
Испания
|9
|15
|11
|35
|16
Узбекистан
|8
|5
|6
|19
|17
Польша
|7
|6
|12
|25
|18
Венгрия
|7
|5
|4
|16
|19
Мексика
|7
|2
|13
|22
|20
Новая Зеландия
|6
|3
|3
|12
|21
Швейцария
|6
|3
|3
|12
|22
Израиль
|6
|2
|1
|9
|23
Канада
|5
|10
|6
|21
|24
Таиланд
|5
|5
|7
|17
|25
Белоруссия
|5
|1
|1
|7
|26
Индия
|4
|7
|7
|18
|27
Тунис
|4
|5
|2
|11
|28
Алжир
|4
|4
|4
|12
|29
Бельгия
|4
|3
|8
|15
|30
Словакия
|4
|2
|4
|10
|31
Ирландия
|4
|2
|1
|7
|32
Нигерия
|4
|1
|5
|10
|33
ЮАР
|4
|1
|1
|6
|34
Куба
|4
|1
|1
|6
|35
Иордания
|4
|0
|1
|5
|36
Колумбия
|3
|7
|14
|24
|37
Марокко
|3
|4
|3
|10
|38
Венесуэла
|3
|2
|2
|7
|39
Малайзия
|3
|2
|0
|5
|40
Дания
|3
|1
|1
|5
|41
Корея
|2
|8
|12
|22
|42
Турция
|2
|4
|9
|15
|43
Чехия
|2
|3
|3
|8
|44
Чили
|2
|3
|1
|6
|45
Сербия
|2
|3
|1
|6
|46
Норвегия
|2
|0
|2
|4
|47
Сингапур
|2
|0
|0
|2
|48
Австрия
|1
|5
|3
|9
|49
Швеция
|1
|4
|2
|7
|50
Греция
|1
|3
|7
|11
|51
Казахстан
|1
|3
|1
|5
|52
Финляндия
|1
|3
|1
|5
|53
Индонезия
|1
|2
|3
|6
|54
ОАЭ
|1
|1
|1
|3
|55
Коста-Рика
|1
|1
|0
|2
|56
Эквадор
|1
|0
|2
|3
|57
Кипр
|1
|0
|1
|2
|58
Шри Ланка
|1
|0
|1
|2
|59
Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|60
Монголия
|1
|0
|0
|1
|61
Перу
|1
|0
|0
|1
|62
Пакистан
|1
|0
|0
|1
|63
Аргентина
|0
|5
|4
|9
|64
Египет
|0
|5
|2
|7
|65
Хорватия
|0
|3
|4
|7
|66
Латвия
|0
|3
|2
|5
|67
Грузия
|0
|3
|0
|3
|68
Болгария
|0
|2
|0
|2
|69
Гонконг
|0
|1
|2
|3
|70
Ирак
|0
|1
|2
|3
|71
Румыния
|0
|1
|1
|2
|72
Намибия
|0
|1
|1
|2
|73
Кувейт
|0
|1
|1
|2
|74
Словения
|0
|1
|1
|2
|75
Вьетнам
|0
|1
|0
|1
|76
Литва
|0
|0
|3
|3
|77
Португалия
|0
|0
|2
|2
|78
Сальвадор
|0
|0
|1
|1
|79
Уганда
|0
|0
|1
|1
|80
Черногория
|0
|0
|1
|1
|81
Тайвань
|0
|0
|1
|1
|82
Кения
|0
|0
|1
|1
|83
Оман
|0
|0
|1
|1
|84
Саудовская Аравия
|0
|0
|1
|1
|85
Катар
|0
|0
|1
|1
|86
Босния и Герцеговина
|0
|0
|1
|1