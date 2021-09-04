Медальный зачет Паралимпиады-2020 после 4 сентября

Оксана Ботурчук завоевала серебро Токио-2020 / Фото: REUTERS

В общем медальном зачете продолжает лидировать Китай, у которого 200 медалей, из которых 93 золотые. На втором месте расположилась Великобритания, на третье вернулась команда ПКР, а США переместились на четвертую строчку рейтинга. Украина выбыла из ТОП-5 и теперь занимает 6 место. На счету украинских паралимпийцев 98 медалей, среди которых 24 золотые.

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Медальный зачет Паралимпиады-2020 на 4 сентября: