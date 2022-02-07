Медальний залік Олімпіади-2022 після 7 лютого

Ірен Вюст стала шестиразовою олімпійською чемпіонкою / Фото: Reuters

Сьогодні, 7 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Пекіні було розіграно дев'ять комплектів нагород. Завдяки золотій медалі Сари Гектор у гігантському слаломі, Швеція вийшла на перший рядок у медальному заліку.

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МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК ОЛІМПІАДИ

Нагадаємо, що до Китаю приїхали представники 91 країни. 2871 спортсмен – 1581 чоловік та 1290 жінок. Вони розіграють 109 комплектів нагород у семи видах спорту (15 дисциплін).

Нашу країну на Олімпіаді представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах – у біатлоні, бобслеї, гірських лижах, двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.