13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Медальний шанс України вислизнув на останній стрільбі: результат жіночого пасьюта

Сергій Шаховець
13 лютого, 11:53
Сьогодні у Пекіні відбулася жіноча гонка переслідування. Олімпійською чемпіонкою стала норвежка Марте Олсбю-Рейсланн, а Юлія Джима фінішувала 13-ю

Юлія Джима / Фото: Getty Images

У неділю, 13 лютого, на біатлонному стадіоні в китайському Чжанцзякоу в рамках Олімпійських ігор 2022 року пройшла жіноча гонка переслідування на 10 км.

Реклама

На старт пасьюта вийшли три українки – Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко.

Промахи на стрільбі всіх основних фаворитів гонки давали нам надію на першу медаль на Олімпійських іграх. Все вирішила стрільба на останній стійці.

На жаль, Юлія Джима у вирішальній стрільбі припустилася ще двох помилок і позбавила Україну шансів на медальний подіум. У підсумку українка посіла 13-те місце.

Реклама

Джима потрапила до ТОП-10 в індивідуалці і спринті / Фото: REUTERS

Ще одна українка Анастасія Меркушина фінішувала на 25-му місці.

Упевнену перемогу здобула норвежка Марте Ольсбу-Рейселанн, яка на одному диханні пронеслася по всій дистанції і не закрила лише одну мішень.

Реклама

Срібні медалі дісталися Ельвірі Еберг зі Швеції, а бронзу несподівано виграла норвежка Тіріль Екгофф.

Марті Ольсбу-Рейселанн стала триразовою олімпійською чемпіонкою Ігор-2022. Раніше норвежка завоювала золото у змішаній естафеті та спринті.

Результати жіночої гонки переслідування:

  • 1. Марте Ольсбу-Ройселанн (Норвегія)
  • 2. Ельвіра Еберг (Швеція)
  • 3. Тіріль Екгофф (Норвегія)
  • 13. Юлія Джима (Україна)
  • 25. Анастасія Меркушина (Україна)
  • 55. Ірина Петренко (Україна)