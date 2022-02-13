Медальний шанс України вислизнув на останній стрільбі: результат жіночого пасьюта

Юлія Джима / Фото: Getty Images

У неділю, 13 лютого, на біатлонному стадіоні в китайському Чжанцзякоу в рамках Олімпійських ігор 2022 року пройшла жіноча гонка переслідування на 10 км.

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На старт пасьюта вийшли три українки – Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко.

Промахи на стрільбі всіх основних фаворитів гонки давали нам надію на першу медаль на Олімпійських іграх. Все вирішила стрільба на останній стійці.

На жаль, Юлія Джима у вирішальній стрільбі припустилася ще двох помилок і позбавила Україну шансів на медальний подіум. У підсумку українка посіла 13-те місце.

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Джима потрапила до ТОП-10 в індивідуалці і спринті / Фото: REUTERS

Ще одна українка Анастасія Меркушина фінішувала на 25-му місці.

Упевнену перемогу здобула норвежка Марте Ольсбу-Рейселанн, яка на одному диханні пронеслася по всій дистанції і не закрила лише одну мішень.

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Срібні медалі дісталися Ельвірі Еберг зі Швеції, а бронзу несподівано виграла норвежка Тіріль Екгофф.

Марті Ольсбу-Рейселанн стала триразовою олімпійською чемпіонкою Ігор-2022. Раніше норвежка завоювала золото у змішаній естафеті та спринті.

Результати жіночої гонки переслідування: