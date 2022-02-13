Медальный шанс Украины ускользнул на последней стрельбе: результат женского пасьюта

Юлия Джима / Фото: Getty Images
В воскресенье, 13 февраля, на биатлонном стадионе в китайском Чжанцзякоу в рамках Олимпийских игр 2022 прошла женская гонка преследования на 10 км.
На старт пасьюта вышли три украинки – Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко.
Промахи на стрельбе всех основных фаворитов гонки давали нам надежду на первую медаль на Олимпийских играх. Все решила стрельба на последней стойке.
К сожалению, Юлия Джима в решающей стрельбе допустила еще две ошибки и лишила Украину шансов на медальный подиум. В итоге украинка заняла 13-е место.
Еще одна украинка Анастасия Меркушина финишировала на 25-м месте.
Уверенную победу одержала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн, которая на одном дыхании пронеслась по всей дистанции и не закрыла всего одну мишень.
Серебряные медали достались Эльвире Эберг из Швеции, а бронзу неожиданно выиграла норвежка Тириль Экхофф.
Марте Олсбю-Ройселанн стала трехкратной олимпийской чемпионкой Игр-2022. Ранее норвежка завоевала золото в смешанной эстафете и в спринте.
Результаты женской гонки преследования:
- 1. Марте Ольсбю-Ройселанн (Норвегия)
- 2. Эльвира Эберг (Швеция)
- 3. Тириль Экхофф (Норвегия)
- 13. Юлия Джима (Украина)
- 25. Анастасия Меркушина (Украина)
- 55. Ирина Петренко (Украина)