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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Медальный шанс Украины ускользнул на последней стрельбе: результат женского пасьюта

Сергей Шаховец
13 февраля, 11:53
Сегодня в Пекине состоялась женская гонка преследования. Олимпийской чемпионкой стала норвежка Марте Олсбю-Рейсланн, а Юлия Джима финишировала 13-й

Юлия Джима / Фото: Getty Images

В воскресенье, 13 февраля, на биатлонном стадионе в китайском Чжанцзякоу в рамках Олимпийских игр 2022 прошла женская гонка преследования на 10 км.

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На старт пасьюта вышли три украинки – Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко.

Промахи на стрельбе всех основных фаворитов гонки давали нам надежду на первую медаль на Олимпийских играх. Все решила стрельба на последней стойке.

К сожалению, Юлия Джима в решающей стрельбе допустила еще две ошибки и лишила Украину шансов на медальный подиум. В итоге украинка заняла 13-е место.

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Джима вошла в ТОП-10 в индивидуалке и спринте / Фото: REUTERS

Еще одна украинка Анастасия Меркушина финишировала на 25-м месте.

Уверенную победу одержала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн, которая на одном дыхании пронеслась по всей дистанции и не закрыла всего одну мишень.

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Серебряные медали достались Эльвире Эберг из Швеции, а бронзу неожиданно выиграла норвежка Тириль Экхофф.

Марте Олсбю-Ройселанн стала трехкратной олимпийской чемпионкой Игр-2022. Ранее норвежка завоевала золото в смешанной эстафете и в спринте.

Результаты женской гонки преследования:

  • 1. Марте Ольсбю-Ройселанн (Норвегия)
  • 2. Эльвира Эберг (Швеция)
  • 3. Тириль Экхофф (Норвегия)
  • 13. Юлия Джима (Украина)
  • 25. Анастасия Меркушина (Украина)
  • 55. Ирина Петренко (Украина)