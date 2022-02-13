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Аталанта --
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Тоттенгем --
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Порту --
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Олімпіакос --
Аталанта --
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Наполі --
Барселона --
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Колос --
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Львів --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Медальну надію України не допустили до виступу на Олімпіаді

Сергій Шаховець
13 лютого, 11:16
Українська фристайлістка Анастасія Новосад пропустить змагання з лижної акробатики у жінок

Анастасія Новосад здала позитивний тест на коронавірус / Фото: Getty Images

Сьогодні на Олімпійських іграх у Пекіні відбудуться індивідуальні змагання з лижної акробатики. У кваліфікації збірну України мали представити дві спортсменки – Ольга Полюк та Анастасія Новосад.

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Проте на старт не зможе вийти Анастасія Новосад, повідомляє Суспільне Спорт. Українка не змогла скласти два негативні тести на коронавірус і пропустить вже друге змагання на Олімпіаді.

Нагадаємо, що наша команда реально розраховувала на медалі у командному міксті з фристайлу, але через спалах коронавірусу в команді (одразу три хворих атлети) не була допущена до старту.

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Таким чином, у жіночій кваліфікації Україна буде представлена лише однією спортсменкою – Ольгою Полюк. Початок кваліфікації о 13:00.

Додамо, що Анастасія Новосад виступала лише на Олімпіаді-2014. У сезоні 2021/22 Анастасія виграла один із етапів Кубка світу і була лідером (за рейтингом) жіночої збірної України.

Анастасія Новосад і Ольга Полюк взяли медалі Кубка світу