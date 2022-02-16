Медаль України! Бубка пояснив жест із шапкою перед Абраменком

Бубка і Абраменко / Фото: Колаж: Сьогодні

Вітаючи Олександра Абраменка, який до олімпійського золота Пхенчхана-2018 сьогодні додав срібло Пекіна-2022, голова НОК України Сергій Бубка зняв шапку.

І вклонився перед фристайлістом.

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Президент НОК України Сергій Бубка пояснив "Сьогодні", чому так вчинив.

"Ну як по-французьки... Я йому на словах сказав, що знімаю капелюха. І зняв його, бо це повага, це подвиг, і я розумію, наскільки це складно. Словами я не опишу. Це моя повага за той героїзм, що вони подарували всім нам", – сказав Бубка.

"Це велика подія. Медаль, яка об'єднує нашу державу, нашу країну цього особливого дня. Це велике спортивне олімпійське свято, подарунок рідній країні від Сашка, від олімпійців. Я дуже радий сьогоднішній нагороді. Ми її чекали трохи раніше, вважали, що в команді буде більше шансів", – додав Бубка.

Абраменко і Бубка / Фото: НОК Украины

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"Те, що Сашко витримав, як олімпійський чемпіон... Це був героїчний виступ, я хотів би подякувати йому, тренерові Енверу Аблаєву, високого рівня професіоналу, який підготував талановиту молодь, яка продовжуватиме славні традиції. Я пишаюся, що у нас такі герої спорту".

Олександр Абраменко – герой Пекіна-2022 / Фото: Reuters

"Тяжко спав сьогодні, скажу чесно, – зізнався Бубка. – Всі ці ковідівські складнощі, які виникли. Стільки спортсменів у нас зачепила ця хвороба. Хоча у всіх командах та ж ситуація. Але, дякувати Богу, ми пройшли через це – і у нас є медаль".

Зазначимо, що Абраменку – 33 роки. Для нього це вже 5-а Олімпіада. Продовжуватиме він кар'єру чи працюватиме в новому статусі?

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