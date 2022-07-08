Медаль – Україні, машини – армії! Наші спортсмени тріумфально повернулися із чемпіонату світу

Українські спортсмени подарували медикам дві машини / Фото: Федерація України зі стрибків у воду, Колаж: Сьогодні

Повертатися додому завжди приємно, а повертатися додому під час війни – подвійно. Можете тільки собі уявити емоції збірної України зі стрибків у воду, яка вперше з 24 лютого увійшла до рідного столичного басейну "Ліко". І не з порожніми руками. А із "сріблом" чемпіонату світу. Історичну медаль виграли у міксті Олексій Середа та Софія Лискун.

"Я навіть не можу описати свої почуття зараз. Дуже чекав цього моменту. З Києва я виїхав одразу 24 лютого, вибухів та сирен не чув, тому повертатися додому було не страшно. Будемо зараз базуватися тут, а потім їдемо на збори до Туреччини та на чемпіонат Європи", – сказав Середа.

Вперше з 24 лютого спортсмени прийшли в "Ліко" / Фото: Федерація України зі стрибків у воду

Реклама

Проба води у рідному басейні / Фото: Федерація України зі стрибків у воду

"Це моя перша медаль на чемпіонаті світу і ця нагорода не тільки для мене та нашої команди, а й для всієї країни, нашої армії, бійців. У мене з'явився ще більший стимул тепер боротися за медалі, щоб допомагати своїй країні", – поділився емоціями Олексій.

Про нашу армію та воїнів – це не порожні слова. Перед тим як зайти до рідного басейну, президент Федерації Ігор Лисов та спортсмени подякували нашим захисникам і передали Першому добровольчому мобільному госпіталю ім. Миколи Пирогова два спеціальні медичні автомобілі. Можливість повернутися після чемпіонату світу з водних видів спорту додому – їхня заслуга.

Момент прийому-передачі двох спецмашин / Фото: Федерація України зі стрибків у воду

Реклама