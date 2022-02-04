Медаль буде: Беленюк зробив оптимістичний прогноз на Олімпійські ігри у Пекіні

Жан Беленюк сподівається на медаль на Іграх у Пекіні / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Сьогодні у Пекіні було дано старт зимовим Олімпійським іграм. Ми вели онлайн-трансляцію церемонії відкриття Олімпіади-2022.

Єдиний олімпійський чемпіон від України на літніх Іграх у Токіо Жан Беленюк вірить, що нашим спортсменам під силу здобути, як мінімум, одну медаль у зимових видах спорту.

Реклама

"Думаю, через наш бекграунд, коли дійсно деякі спортсмени дуже несподівано показували високий результат, все ж таки хоча б одна медаль буде, дай Боже. Буде складно, це розумію. Ви знаєте, яка зараз взагалі ситуація у середині олімпійського села, багато хворих спортсменів. Дай Боже, по-перше, щоб усі змогли себе проявити та вийти на старт. По-друге, дай Бог удачі, щоб свою олімпійську мрію спортсмени змогли реалізувати", – сказав Беленюк в інтерв'ю Суспільне.Спорт.

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк / Фото: REUTERS

Нагадаємо, Україну в Пекіні представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах – у біатлоні, бобслеї, гірських лижах, двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні, фрістайлі та шорт-тре.

Реклама

До Пекіна приїхали чотири українські спортсмени, які вигравали золоті медалі. Біатлоністи Олена Білосюк (Підгрушна), Юлія Джима, Валентина Семеренко – чемпіони Ігор-2014. Фристайліст Олександр Абраменко виграв золото у Пхенчхані-2018.

Перші медалі буде розіграно 5 лютого, а останні – 20-го, у день закриття Ігор.