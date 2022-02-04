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Медаль будет: Беленюк сделал оптимистический прогноз на Олимпийские игры в Пекине

Сергей Шаховец
4 февраля, 16:03
Народный депутат и чемпион ОИ-2020 Жан Беленюк надеется, что несмотря на все трудности украинские спортсмены сумеют завоевать награды на Олимпиаде-2022

Жан Беленюк надеется на медаль на Играх в Пекине / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Сегодня в Пекине был дан старт зимним Олимпийским играм. Мы вели онлайн-трансляцию церемонии открытия Олимпиады-2022.

Единственный олимпийский чемпион от Украины на летних Играх в Токио Жан Беленюк верит, что нашим спортсменам по силам завоевать, как минимум, одну медаль в зимних видах спорта.

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"Думаю, ввиду нашего бекграунда, когда действительно некоторые спортсмены очень неожиданно показывали высокий результат, все же хотя бы одна медаль будет, дай Бог. Будет сложно, понимаю это. Вы знаете, какая сейчас вообще ситуация в середине олимпийской деревни, много больных спортсменов.

Дай Бог, во-первых, чтобы все смогли себя проявить и выйти на старт. Во-вторых, дай Бог удачи, чтобы свою олимпийскую мечту спортсмены смогли реализовать", – сказал Беленюк в интервью Суспильне.Спорт.

Олимпийский чемпион Жан Беленюк / Фото: REUTERS

Напомним, Украину в Пекине представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах – в биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.

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В Пекин приехали четыре украинских спортсмена, которые выигрывали золотые медали. Биатлонисты Елена Билосюк (Пидгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко – чемпионы Игр-2014. Фристайлист Александр Абраменко выиграл золото в Пхенчхане-2018.

Первые медали будут разыграны 5 февраля, а последние – 20-го, в день закрытия Игр.