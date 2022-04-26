Майстер-клас від Усика. Боксер вчить сина рубати дрова (відео)

Усик навчає сина рубати дрова / Фото: Колаж: Сьогодні, usyk_kate1505
Олександр Усик веде цілеспрямовану підготовку до бою-реваншу проти Ентоні Джошуа, в якому українцю доведеться захищати три пояси чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF у надважкій вазі. Промоутер Ей Джея Едді Гірн уже назвав найімовірнішу дату та можливе місце проведення поєдинку.
Між тренуваннями Олександр Усик не забуває й про родину, якій приділяє весь вільний час. Взаємини чемпіона зі своїми дітьми просто чудові. Його старший син Кирило займався в Україні футболом, але наразі вивчає нові напрямки.
Нову розвагу, яка переросла в навчання, Усик з дитиною знайшли в рубанні дров.
Усик-старший показав усі свої навички у цьому занятті та провів майстер-клас синові. Успіхи малюка поки що не зовсім вдалі, але трепетна робота триває. Стежила за своїми чоловіками дружина Олександра Катерина, яка й опублікувала миле відео на своїй сторінці Instagram .
Олександр Усик зараз відмовився від публічності, аби максимально якісно підійти до бою з Джошуа.