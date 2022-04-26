Мастер-класс от Усика. Боксер учит сына рубать дрова (видео)

Усик учит сына рубать дрова / Фото: Коллаж: Сегодня, usyk_kate1505
Александр Усик ведет целенаправленную подготовку к бою-реваншу против Энтони Джошуа, в котором украинцу придется защищать три пояса чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе. Промоутер Эй Джея Эдди Хирн уже назвал наиболее вероятную дату и возможное место проведения поединка.
Между тренировками Александр Усик не забывает и о семье, которой уделяет все свободное время. Взаимоотношения чемпиона со своими детьми просто прекрасные. Его старший сын Кирилл занимался в Украине футболом, но теперь изучает новые направления.
Новое развлечение, которое переросло в обучение, Усик с ребенком нашли в рубке дров.
Усик-старший показал все свои навыки в этом занятии и провел мастер-класс сыну. Успехи малыша пока не совсем удачны, но трепетная работа продолжается. Подсмотрела за своими мужчинами жена Александра Екатерина, которая и опубликовала милое видео на своей странице в Instagram.
Александр Усик сейчас отказался от публичности, чтобы максимально качественно подойти к бою с Джошуа.