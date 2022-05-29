Машину Шумахера розірвало на частини у Монако

Жахлива аварія Міка Шумахера в Монако

У Монте-Карло завершився етап Формули-1 Гран-прі Монако. Гонка додала вболівальникам порцію яскравих емоцій та переживань.

Спочатку над князівством лило як із відра. Довелося пілотам ховатися у боксах. Мік Шумахер передав команді: "Мені здається, у Формулі-1 я з таким дощем ще не стикався".

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Довгий час гонщики їхали машиною безпеки і навіть після рестарту не хотіли ризикувати.

Траса була мокрою і у зв'язці поворотів "посковзнувся" Шумахер. Болід Міка влетів у відбійник на повній швидкості і розвалився на частини. Німцю посміхнулася вдача. Він не постраждав...

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Гонку виграв Серхіо Перес! Йому компанію на подіумі склали Карлос Сайнс та Макс Ферстаппен, який зберіг за собою перше місце у загальному заліку.

Результати Гран-прі Монако

Серхіо Перес (Ред Булл) Карлос Сайнс (Феррарі) – +1,154 Макс Ферстаппен (Ред Булл) – +1,491 Шарль Леклер (Феррарі) – +2,922 Джордж Рассел (Мерседес) – +11,968 Ландо Норріс (Макларен) – +12,231 Фернандо Алонсо (Альпін) – +46,358 Льюїс Хемілтон (Мерседес) – +50,388 Валттері Боттас (Альфа Ромео) – +52,525 Себастьян Феттель (Астон Мартін) – +53,536 П'єр Гаслі (Альфа Таурі) – +54,289 Естебан Окон (Альпін) – +55,644 Даніель Ріккардо (Макларен) – +57,635 Ланс Стролл (Астон Мартін) – +1.00,802 Ніколас Латіфі (Вільямс) – +1 коло Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) – +1 Юкі Цунода (Альфа Таурі) – +1



Зійшли:

Алекс Албон (Вільямс)

Мік Шумахер (Хаас)

Кевін Магнуссен (Хаас)

Залік пілотів

Макс Ферстаппен – 125 очок Шарль Леклер – 116 Серхіо Перес – 110 Джордж Рассел – 84 Карлос Сайнс – 83 Льюїс Хемілтон – 50 Ландо Норріс – 48 Валттері Боттас – 40 Естебан Вікон – 30 Кевін Магнуссен – 15 Даніель Ріккардо – 11 Юкі Цунода – 11 Фернандо Алонсо – 10 П'єр Гаслі – 6 Себастьян Феттель – 5 Алекс Албон – 3 Ланс Стролл – 2 Чжоу Гуаньюй – 1

Кубок конструкторів