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Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
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Данія --
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Україна --
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Шотландія --
Вірменія --
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Головна Спорт Новини Формули-1

Машину Шумахера розірвало на частини у Монако

Андрій Трофімов
29 травня, 19:41
Етап Формули-1 у князівстві виграв Серхіо Перес, а Мік Шумахер розбив свій болід у ході гонки

Жахлива аварія Міка Шумахера в Монако

У Монте-Карло завершився етап Формули-1 Гран-прі Монако. Гонка додала вболівальникам порцію яскравих емоцій та переживань.

Спочатку над князівством лило як із відра. Довелося пілотам ховатися у боксах. Мік Шумахер передав команді: "Мені здається, у Формулі-1 я з таким дощем ще не стикався".

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Довгий час гонщики їхали машиною безпеки і навіть після рестарту не хотіли ризикувати.

Траса була мокрою і у зв'язці поворотів "посковзнувся" Шумахер. Болід Міка влетів у відбійник на повній швидкості і розвалився на частини. Німцю посміхнулася вдача. Він не постраждав...

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Гонку виграв Серхіо Перес! Йому компанію на подіумі склали Карлос Сайнс та Макс Ферстаппен, який зберіг за собою перше місце у загальному заліку.

Результати Гран-прі Монако

  1. Серхіо Перес (Ред Булл)
  2. Карлос Сайнс (Феррарі) – +1,154
  3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – +1,491
  4. Шарль Леклер (Феррарі) – +2,922
  5. Джордж Рассел (Мерседес) – +11,968
  6. Ландо Норріс (Макларен) – +12,231
  7. Фернандо Алонсо (Альпін) – +46,358
  8. Льюїс Хемілтон (Мерседес) – +50,388
  9. Валттері Боттас (Альфа Ромео) – +52,525
  10. Себастьян Феттель (Астон Мартін) – +53,536
  11. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) – +54,289
  12. Естебан Окон (Альпін) – +55,644
  13. Даніель Ріккардо (Макларен) – +57,635
  14. Ланс Стролл (Астон Мартін) – +1.00,802
  15. Ніколас Латіфі (Вільямс) – +1 коло
  16. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) – +1
  17. Юкі Цунода (Альфа Таурі) – +1


Зійшли:

  • Алекс Албон (Вільямс)
  • Мік Шумахер (Хаас)
  • Кевін Магнуссен (Хаас)

Залік пілотів

  1. Макс Ферстаппен – 125 очок
  2. Шарль Леклер – 116
  3. Серхіо Перес – 110
  4. Джордж Рассел – 84
  5. Карлос Сайнс – 83
  6. Льюїс Хемілтон – 50
  7. Ландо Норріс – 48
  8. Валттері Боттас – 40
  9. Естебан Вікон – 30
  10. Кевін Магнуссен – 15
  11. Даніель Ріккардо – 11
  12. Юкі Цунода – 11
  13. Фернандо Алонсо – 10
  14. П'єр Гаслі – 6
  15. Себастьян Феттель – 5
  16. Алекс Албон – 3
  17. Ланс Стролл – 2
  18. Чжоу Гуаньюй – 1

Кубок конструкторів

  1. Ред Булл – 235 очок
  2. Феррарі – 199
  3. Мерседес – 134
  4. Макларен – 59
  5. Альфа Ромео – 41
  6. Альпін – 40
  7. Альфа Таурі – 17
  8. Хаас – 15
  9. Астон Мартін – 7
  10. Вільямс – 3