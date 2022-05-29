Машину Шумахера разорвало на части в Монако

Жутка авария Мика Шумахера в Монако / Фото: REUTERS

В Монте-Карло завершился этап Формулы-1 Гран-при Монако. Гонка добавила болельщикам порцию ярких эмоций и переживаний.

Сначала над княжеством лило как из ведра. Пришлось пилотам прятаться в боксах. Мик Шумахер передал команде: "Мне кажется, в Формуле-1 я с таким дождем еще не сталкивался".

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Долгое время гонщики ехали за машиной безопасности и даже после рестарта не хотели рисковать.

Траса была мокрой и в связке поворотов "поскользнулся" Шумахер. Болид Мика влетел в отбойник на полной скорости – и развалился на части. Немцу улыбнулась удача. Он не пострадал...

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Гонку выиграл Серхио Перес! Ему компанию на подиуме составили Карлос Сайнс и Макс Ферстаппен, который сохранил за собой первое место в общем зачете.

Результаты Гран-при Монако

Серхио Перес (Ред Булл) Карлос Сайнс (Феррари) – +1,154 Макс Ферстаппен (Ред Булл) – +1,491 Шарль Леклер (Феррари) – +2,922 Джордж Расселл (Мерседес) – +11,968 Ландо Норрис (Макларен) – +12,231 Фернандо Алонсо (Альпин) – +46,358 Льюис Хэмилтон (Мерседес) – +50,388 Валттери Боттас (Альфа Ромео) – +52,525 Себастьян Феттель (Астон Мартин) – +53,536 Пьер Гасли (Альфа Таури) – +54,289 Эстебан Окон (Альпин) – +55,644 Даниэль Риккардо (Макларен) – +57,635 Ланс Стролл (Астон Мартин) – +1.00,802 Николас Латифи (Уильямс) – +1 круг Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) – +1 Юки Цунода (Альфа Таури) – +1



Сошли:

Алекс Албон (Уильямс)

Мик Шумахер (Хаас)

Кевин Магнуссен (Хаас)

Зачет пилотов

Макс Ферстаппен – 125 очков Шарль Леклер – 116 Серхио Перес – 110 Джордж Расселл – 84 Карлос Сайнс – 83 Льюис Хэмилтон – 50 Ландо Норрис – 48 Валттери Боттас – 40 Эстебан Окон – 30 Кевин Магнуссен – 15 Даниэль Риккардо – 11 Юки Цунода – 11 Фернандо Алонсо – 10 Пьер Гасли – 6 Себастьян Феттель – 5 Алекс Албон – 3 Ланс Стролл – 2 Чжоу Гуаньюй – 1

Кубок конструкторов