1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
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Машину Шумахера разорвало на части в Монако

Андрей Трофимов
29 мая, 19:41
Этап Формулы-1 в княжестве выиграл Серхио Перес, а Мик Шумахер разбил свой болид по ходу гонки

Жутка авария Мика Шумахера в Монако / Фото: REUTERS

В Монте-Карло завершился этап Формулы-1 Гран-при Монако. Гонка добавила болельщикам порцию ярких эмоций и переживаний.

Сначала над княжеством лило как из ведра. Пришлось пилотам прятаться в боксах. Мик Шумахер передал команде: "Мне кажется, в Формуле-1 я с таким дождем еще не сталкивался".

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Долгое время гонщики ехали за машиной безопасности и даже после рестарта не хотели рисковать.

Траса была мокрой и в связке поворотов "поскользнулся" Шумахер. Болид Мика влетел в отбойник на полной скорости – и развалился на части. Немцу улыбнулась удача. Он не пострадал...

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Гонку выиграл Серхио Перес! Ему компанию на подиуме составили Карлос Сайнс и Макс Ферстаппен, который сохранил за собой первое место в общем зачете.

Результаты Гран-при Монако

  1. Серхио Перес (Ред Булл)
  2. Карлос Сайнс (Феррари) – +1,154
  3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – +1,491
  4. Шарль Леклер (Феррари) – +2,922
  5. Джордж Расселл (Мерседес) – +11,968
  6. Ландо Норрис (Макларен) – +12,231
  7. Фернандо Алонсо (Альпин) – +46,358
  8. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – +50,388
  9. Валттери Боттас (Альфа Ромео) – +52,525
  10. Себастьян Феттель (Астон Мартин) – +53,536
  11. Пьер Гасли (Альфа Таури) – +54,289
  12. Эстебан Окон (Альпин) – +55,644
  13. Даниэль Риккардо (Макларен) – +57,635
  14. Ланс Стролл (Астон Мартин) – +1.00,802
  15. Николас Латифи (Уильямс) – +1 круг
  16. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) – +1
  17. Юки Цунода (Альфа Таури) – +1


Сошли:

  • Алекс Албон (Уильямс)
  • Мик Шумахер (Хаас)
  • Кевин Магнуссен (Хаас)

Зачет пилотов

  1. Макс Ферстаппен – 125 очков
  2. Шарль Леклер – 116
  3. Серхио Перес – 110
  4. Джордж Расселл – 84
  5. Карлос Сайнс – 83
  6. Льюис Хэмилтон – 50
  7. Ландо Норрис – 48
  8. Валттери Боттас – 40
  9. Эстебан Окон – 30
  10. Кевин Магнуссен – 15
  11. Даниэль Риккардо – 11
  12. Юки Цунода – 11
  13. Фернандо Алонсо – 10
  14. Пьер Гасли – 6
  15. Себастьян Феттель – 5
  16. Алекс Албон – 3
  17. Ланс Стролл – 2
  18. Чжоу Гуаньюй – 1

Кубок конструкторов

  1. Ред Булл – 235 очков
  2. Феррари – 199
  3. Мерседес – 134
  4. Макларен – 59
  5. Альфа Ромео – 41
  6. Альпин – 40
  7. Альфа Таури – 17
  8. Хаас – 15
  9. Астон Мартин – 7
  10. Уильямс – 3