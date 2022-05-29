Машину Шумахера разорвало на части в Монако

Жутка авария Мика Шумахера в Монако / Фото: REUTERS
В Монте-Карло завершился этап Формулы-1 Гран-при Монако. Гонка добавила болельщикам порцию ярких эмоций и переживаний.
Сначала над княжеством лило как из ведра. Пришлось пилотам прятаться в боксах. Мик Шумахер передал команде: "Мне кажется, в Формуле-1 я с таким дождем еще не сталкивался".
Долгое время гонщики ехали за машиной безопасности и даже после рестарта не хотели рисковать.
Траса была мокрой и в связке поворотов "поскользнулся" Шумахер. Болид Мика влетел в отбойник на полной скорости – и развалился на части. Немцу улыбнулась удача. Он не пострадал...
Гонку выиграл Серхио Перес! Ему компанию на подиуме составили Карлос Сайнс и Макс Ферстаппен, который сохранил за собой первое место в общем зачете.
Результаты Гран-при Монако
- Серхио Перес (Ред Булл)
- Карлос Сайнс (Феррари) – +1,154
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – +1,491
- Шарль Леклер (Феррари) – +2,922
- Джордж Расселл (Мерседес) – +11,968
- Ландо Норрис (Макларен) – +12,231
- Фернандо Алонсо (Альпин) – +46,358
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) – +50,388
- Валттери Боттас (Альфа Ромео) – +52,525
- Себастьян Феттель (Астон Мартин) – +53,536
- Пьер Гасли (Альфа Таури) – +54,289
- Эстебан Окон (Альпин) – +55,644
- Даниэль Риккардо (Макларен) – +57,635
- Ланс Стролл (Астон Мартин) – +1.00,802
- Николас Латифи (Уильямс) – +1 круг
- Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) – +1
- Юки Цунода (Альфа Таури) – +1
Сошли:
- Алекс Албон (Уильямс)
- Мик Шумахер (Хаас)
- Кевин Магнуссен (Хаас)
Зачет пилотов
- Макс Ферстаппен – 125 очков
- Шарль Леклер – 116
- Серхио Перес – 110
- Джордж Расселл – 84
- Карлос Сайнс – 83
- Льюис Хэмилтон – 50
- Ландо Норрис – 48
- Валттери Боттас – 40
- Эстебан Окон – 30
- Кевин Магнуссен – 15
- Даниэль Риккардо – 11
- Юки Цунода – 11
- Фернандо Алонсо – 10
- Пьер Гасли – 6
- Себастьян Феттель – 5
- Алекс Албон – 3
- Ланс Стролл – 2
- Чжоу Гуаньюй – 1
Кубок конструкторов
- Ред Булл – 235 очков
- Феррари – 199
- Мерседес – 134
- Макларен – 59
- Альфа Ромео – 41
- Альпин – 40
- Альфа Таури – 17
- Хаас – 15
- Астон Мартин – 7
- Уильямс – 3