14 травня 18:45
Челсі --
Ліверпуль --
15 травня 16:00
Вест Хем --
Манчестер Сіті --
15 травня 19:00
Мілан --
Аталанта --
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Севілья --
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Ліверпуль --
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Рієка --
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Рейнджерс --
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Челсі --
Лестер --
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Манчестер Сіті --
Астон Вілла --
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Маркевича зовуть у клуб-сенсацію Ліги чемпіонів

Андрій Трофімов
14 травня, 17:26
Іспанський Вільярреал запропонував контракт українському тренеру Остапу Маркевичу, який раніше працював у Маріуполі

Український спеціаліст може поїхати в Іспанію / Фото: Колаж: Сьогодні

Остап Маркевич, який останнім часом працював у ФК Маріуполь, може влаштуватися за кордоном. Тренера кличе іспанський Вільярреал.

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"У мене є офіційна пропозиція від Вільярреала — повернутися до Академії. Тут укладаються контракти на рік, поки я взяв час на роздум. У мене відбулася розмова з керівництвом. Ми ще не обговорювали, на яку посаду, це не так важливо зараз. Я готовий працювати та приносити користь", – цитує Маркевича FanDay.

Остап – син відомого українського тренера Мирона Маркевича. Він розпочинав свою тренерську кар'єру саме у Вільярреалі, де три роки працював із юнацьким складом.

Цього року Вільярреал досяг неймовірного успіху – дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів, перегравши дорогою Ювентус та Баварію. У 1/2 фіналу іспанців зупинив Ліверпуль.

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