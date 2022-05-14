Маркевича зовуть у клуб-сенсацію Ліги чемпіонів

Український спеціаліст може поїхати в Іспанію / Фото: Колаж: Сьогодні

Остап Маркевич, який останнім часом працював у ФК Маріуполь, може влаштуватися за кордоном. Тренера кличе іспанський Вільярреал.

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"У мене є офіційна пропозиція від Вільярреала — повернутися до Академії. Тут укладаються контракти на рік, поки я взяв час на роздум. У мене відбулася розмова з керівництвом. Ми ще не обговорювали, на яку посаду, це не так важливо зараз. Я готовий працювати та приносити користь", – цитує Маркевича FanDay.

Остап – син відомого українського тренера Мирона Маркевича. Він розпочинав свою тренерську кар'єру саме у Вільярреалі, де три роки працював із юнацьким складом.

Цього року Вільярреал досяг неймовірного успіху – дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів, перегравши дорогою Ювентус та Баварію. У 1/2 фіналу іспанців зупинив Ліверпуль.