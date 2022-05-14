Маркевича зовут в клуб-сенсацию Лиги чемпионов

Украинский специалист может уехать в Испанию / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Остап Маркевич, который последнее время работал в ФК Мариуполь, может устроиться за границей. Тренера зовет испанский Вильярреал.

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"У меня есть официальное предложение от Вильярреала — вернуться в Академию. Здесь заключаются контракты на год, пока я взял время на раздумье. У меня состоялся разговор с руководством. Мы еще не обговаривали, на какую должность, это не столь важно на данный момент. Я готов работать и приносить пользу", – цитирует Маркевича FanDay.

Остап – сын известного украинского тренера Мирона Маркевича. Он начинал свою тренерскую карьеру именно в Вильярреале, где три года работал с юношеским составом.

В этом году Вильярреал добился невероятного успеха – дошел до полуфинала Лиги чемпионов, переиграв по дороге Ювентус и Баварию. В 1/2 финала испанцев остановил Ливерпуль.