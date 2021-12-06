Маріуполь залишив удома Кубок Азовського моря

Переможець турніру - ХК Маріуполь
З 3 по 5 грудня у Маріуполі пройшов товариський турнір – Кубок Азовського моря. Турнір відбувся у рамках підготовки до старту сезону у хокейній Суперлізі України. У змаганнях взяли участь Білий Барс, Донбас, Краматорськ та Маріуполь.
За підсумками трьох ігрових днів переможцем турніру з 5 очками став Маріуполь – "чайки" виграли два матчі у Білого Барса (7:3) та Донбасу (3:2), а також поступилися Краматорську по буллітах (1:2 ПБ).
Друге місце з двома перемогами та 4 очками посів Донбас, а на третьому місці фінішував Краматорськ.
Також за підсумками Кубка Азовського моря були визначені найкращі гравці у своїх амплуа:
- Найкращий бомбардир – Сергій Твердохлібов (Маріуполь)
- Найкращий нападник – Олег Шишлянников (Донбас)
- Найкращий захисник – Єгор Артамонов (Маріуполь)
- Найкращий воротар – Віталій Трус (Краматорськ)
Нагадаємо, що перший матч дебютного сезону хокейної Суперліги України відбудеться 8 грудня – о 18.45 Донбас прийме Краматорськ.