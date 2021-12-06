Маріуполь залишив удома Кубок Азовського моря

Переможець турніру - ХК Маріуполь

З 3 по 5 грудня у Маріуполі пройшов товариський турнір – Кубок Азовського моря. Турнір відбувся у рамках підготовки до старту сезону у хокейній Суперлізі України. У змаганнях взяли участь Білий Барс, Донбас, Краматорськ та Маріуполь.

За підсумками трьох ігрових днів переможцем турніру з 5 очками став Маріуполь – "чайки" виграли два матчі у Білого Барса (7:3) та Донбасу (3:2), а також поступилися Краматорську по буллітах (1:2 ПБ).

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Друге місце з двома перемогами та 4 очками посів Донбас, а на третьому місці фінішував Краматорськ.

Також за підсумками Кубка Азовського моря були визначені найкращі гравці у своїх амплуа:

Найкращий бомбардир – Сергій Твердохлібов (Маріуполь)

– Сергій Твердохлібов (Маріуполь) Найкращий нападник – Олег Шишлянников (Донбас)

– Олег Шишлянников (Донбас) Найкращий захисник – Єгор Артамонов (Маріуполь)

– Єгор Артамонов (Маріуполь) Найкращий воротар – Віталій Трус (Краматорськ)

Нагадаємо, що перший матч дебютного сезону хокейної Суперліги України відбудеться 8 грудня – о 18.45 Донбас прийме Краматорськ.