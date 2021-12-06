6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
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Зоря --
Буде-Глімт --
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ПСЖ --
Брюгге --
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Лейпциг --
Манчестер Сіті --
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Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
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Бешикташ --
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Аякс --
Спортинг --
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Реал --
Інтер --
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Шахтар --
Шериф --
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Ювентус --
Мальме --
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Зеніт --
Челсі --
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Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
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Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
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Маріуполь залишив удома Кубок Азовського моря

Андрій Трофімов
6 грудня, 15:55
"Сталеві чайки" виграли два матчі з трьох і здобули домашній трофей напередодні старту хокейної Суперліги

Переможець турніру - ХК Маріуполь

З 3 по 5 грудня у Маріуполі пройшов товариський турнір – Кубок Азовського моря. Турнір відбувся у рамках підготовки до старту сезону у хокейній Суперлізі України. У змаганнях взяли участь Білий Барс, Донбас, Краматорськ та Маріуполь.

За підсумками трьох ігрових днів переможцем турніру з 5 очками став Маріуполь – "чайки" виграли два матчі у Білого Барса (7:3) та Донбасу (3:2), а також поступилися Краматорську по буллітах (1:2 ПБ).

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Друге місце з двома перемогами та 4 очками посів Донбас, а на третьому місці фінішував Краматорськ.

Також за підсумками Кубка Азовського моря були визначені найкращі гравці у своїх амплуа:

  • Найкращий бомбардир – Сергій Твердохлібов (Маріуполь)
  • Найкращий нападник – Олег Шишлянников (Донбас)
  • Найкращий захисник – Єгор Артамонов (Маріуполь)
  • Найкращий воротар – Віталій Трус (Краматорськ)

Нагадаємо, що перший матч дебютного сезону хокейної Суперліги України відбудеться 8 грудня – о 18.45 Донбас прийме Краматорськ.