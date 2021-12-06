Мариуполь оставил дома Кубок Азовского моря

Победитель турнира - ХК Мариуполь

С 3 по 5 декабря в Мариуполе прошел товарищеский турнир – Кубок Азовского моря. Турнир состоялся в рамках подготовки к старту сезона в хоккейной Суперлиге Украины. В соревнованиях приняли участие Белый Барс, Донбасс, Краматорск и Мариуполь.

По итогам трех игровых дней победителем турнира с 5 очками стал Мариуполь – "чайки" выиграли два матча у Белого Барса (7:3) и Донбасса (3:2), а также уступили Краматорску по буллитам (1:2 ПБ).

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Второе место с двумя победами и 4 очками занял Донбасс, а на третьем месте финишировал Краматорск.

Также по итогам Кубка Азовского моря были определены лучшие игроки в своих амплуа:

Лучший бомбардир – Сергей Твердохлебов (Мариуполь)

– Сергей Твердохлебов (Мариуполь) Лучший нападающий – Олег Шишлянников (Донбасс)

– Олег Шишлянников (Донбасс) Лучший защитник – Егор Артамонов (Мариуполь)

– Егор Артамонов (Мариуполь) Лучший вратарь – Виталий Трус (Краматорск)

Напомним, что первый матч дебютного сезона хоккейной Суперлиги Украины состоится 8 декабря – в 18:45 Донбасс примет Краматорск.