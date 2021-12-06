Мариуполь оставил дома Кубок Азовского моря

Победитель турнира - ХК Мариуполь
С 3 по 5 декабря в Мариуполе прошел товарищеский турнир – Кубок Азовского моря. Турнир состоялся в рамках подготовки к старту сезона в хоккейной Суперлиге Украины. В соревнованиях приняли участие Белый Барс, Донбасс, Краматорск и Мариуполь.
По итогам трех игровых дней победителем турнира с 5 очками стал Мариуполь – "чайки" выиграли два матча у Белого Барса (7:3) и Донбасса (3:2), а также уступили Краматорску по буллитам (1:2 ПБ).
Второе место с двумя победами и 4 очками занял Донбасс, а на третьем месте финишировал Краматорск.
Также по итогам Кубка Азовского моря были определены лучшие игроки в своих амплуа:
- Лучший бомбардир – Сергей Твердохлебов (Мариуполь)
- Лучший нападающий – Олег Шишлянников (Донбасс)
- Лучший защитник – Егор Артамонов (Мариуполь)
- Лучший вратарь – Виталий Трус (Краматорск)
Напомним, что первый матч дебютного сезона хоккейной Суперлиги Украины состоится 8 декабря – в 18:45 Донбасс примет Краматорск.