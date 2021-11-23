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4 грудня 00:00
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4 грудня 00:00
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Дніпро-1 --
Чорноморець --
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Марадону поховали без серця: відома причина

Сергій Шаховець
23 листопада, 08:40
Майже рік тому пішов із життя легендарний футболіст Дієго Марадона. Причиною смерті стала зупинка серця

Марадона. Фото: REUTERS/Marcos Brindicci

Аргентинський журналіст, лікар та письменник Нельсон Кастро розповів, що тіло футболіста було поховано без серця. Таке рішення було продиктовано тим, щоб вивчити життєво важливий орган уславленого спортсмена та врятувати його від фанів.

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"Була група людей, які представляли клуб Хімнасія Ла-Плата, яка хотіла отримати серце Марадони. Це не увінчалося успіхом. Коли стало відомо про їхні плани, тоді його серце було видалено.

Також це було зроблено для того, щоб вивчити його, тому що його серце було дуже важливим для визначення причини смерті.

Серце Марадони важило пів кіло, це було дуже велике серце. Зазвичай серце важить 300 грамів, хоча він мав серце спортсмена, яке є великим. Однак воно було великим навіть для спортсмена. Причиною була серцева недостатність", – цитує слова Кастро Marca.

Дієго Марадона / Фото: Reuters

Нагадаємо, що 25 листопада 2020 року у віці 60 років помер Дієго Армандо Марадона. Повідомлялося, що він помер у результаті гострого набряку легень, який був спричинений хронічною серцевою недостатністю.

Марадона в Наполі

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Також ми розповідали про зізнання кубинки Мавіс Альварес, яка розповіла, як легендарний футболіст Дієго Марадона зґвалтував її, коли вона була неповнолітньою.

Марадона з юною Мавіс / Фото: Колаж: Сьогодні