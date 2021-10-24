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Барселона 1
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24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед 0
Ліверпуль 5
24 жовтня 14:00
Рух 2
Минай 2
24 жовтня 17:00
Динамо 2
Дніпро-1 0
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
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Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
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Ліверпуль --
Атлетіко --
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Манчестер Юнайтед зганьбився на "Олд Траффорд"

Сергій Шаховець
24 жовтня, 20:28
Команда Юргена Клоппа домоглася неймовірної перемоги, відвантаживши "червоним дияволам" на їхньому полі відразу п'ять м'ячів

Ліверпуль декласував Манчестер Юнайтед на "Олд Траффорд" / Фото: Колаж: Сьогодні

У центральному матчі 9-го туру чемпіонату Англії Ліверпуль на виїзді розгромив Манчестер Юнайтед з рахунком 5:0. Ми вели онлайн матчу Манчестер Юнайтед – Ліверпуль .

Хто б міг подумати, що вже до 50 хвилині один з найкращих голкіперів сучасності Давид Де Хеа пропустить відразу п'ять м'ячів? Саме це сталося на "Олд Траффорд" цього вечора. По голу забили Набі Кейта і Діогу Жота, а потім хет-трик оформив Мохаммед Салах.

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Манчестер Юнайтед зумів відповісти лише голом Кріштіану Роналду, але взяття воріт було скасовано після перегляду VAR. А коли в середині другого тайму Поль Погба заробив вилучення, розрив в рахунку міг стати ще більше непристойним. Але Ліверпуль зменшив оберти.

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Вперше мерсисайдці на "Олд Траффорд" перемогли з розривом у п'ять м'ячів. Результат історичного поєдинку відкинув команду Уле Гуннара Сульшера на 7 місце в турнірній таблиці. Амбіції МЮ поборотися за чемпіонство, безумовно, знатно похитнулися.

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