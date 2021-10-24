24 октября 17:15
Барселона 1
Реал 2
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед 0
Ливерпуль 5
24 октября 14:00
Рух 2
Минай 2
24 октября 17:00
Динамо 2
Днепр-1 0
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
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Вильярреал --
Янг Бойз --
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Зенит --
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Милан --
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Реал --
Шахтер --
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Брюгге --
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ПСЖ --
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Ливерпуль --
Атлетико --
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Манчестер Юнайтед опозорился на "Олд Траффорд"

Сергей Шаховец
24 октября, 20:28
Команда Юргена Клоппа добилась невероятной победы, отгрузив "красным дьяволам" на их поле сразу пять безответных мячей

Ливерпуль деклассировал Манчестер Юнайтед на "Олд Траффорд" / Фото: Коллаж: Сегодня

В центральном матче 9-го тура чемпионата Англии Ливерпуль на выезде разгромил Манчестер Юнайтед со счетом 5:0. Мы вели онлайн матча Манчестер Юнайтед – Ливерпуль.

Кто бы мог подумать, что уже к 50-й минуте один из лучших голкиперов современности Давид де Хеа пропустит сразу пять мячей? Именно это произошло на "Олд Траффорд" вечером. По голу забили Наби Кейта и Диогу Жота, а затем хет-трик оформил Мохаммед Салах.

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Манчестер Юнайтед сумел ответить лишь голом Криштиану Роналду, но взятие ворот было отменено после просмотра VAR. А когда в середине второго тайма Поль Погба заработал удаление, разрыв в счете мог стать еще больше неприличным. Но Ливерпуль сбавил обороты.

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Впервые мерсисайдцы на "Олд Траффорд" победили с разрывом в пять мячей. Исход исторического поединка отбросил команду Уле Гуннара Сульшера на 7-е место в турнирной таблице. Амбиции МЮ побороться за чемпионство, безусловно, знатно пошатнулись.

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