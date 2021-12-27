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Манчестер Юнайтед не купуватиме невакцинованих гравців

Олександр Трикіша
27 грудня, 20:51
Сучасні реалії такі, що клубам потрібно вивчати не лише характеристики гравців, а й їхні медичні картки

ральф Рангнік виступив за вакцинацію / Фото: REUTERS

Ситуація з коронавірусом у футболі знову загострюється. Так, в Англії другий тур поспіль переносять частину матчів.

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Новий головний тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік натякнув, що клуб не купуватиме гравців, які відмовляються від вакцинації.

"Якщо ви підписуєте гравця і з першого дня знаєте, що він не був вакцинований, ви повинні розуміти, що він може бути недоступний не тільки протягом 10 днів – це може відбуватися регулярно під час пандемії коронавірусу", – цитує Рангніка eurosport .

Німець згадав свого співвітчизника Йозуа Кімміха, який спочатку відмовлявся від щеплення, через що його позбавили частини зарплати у Баварії. Але після спалаху в німецькому клубі він таки наважився пройти курс вакцинації.