Манчестер Юнайтед не купуватиме невакцинованих гравців

ральф Рангнік виступив за вакцинацію / Фото: REUTERS
Ситуація з коронавірусом у футболі знову загострюється. Так, в Англії другий тур поспіль переносять частину матчів.
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Новий головний тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік натякнув, що клуб не купуватиме гравців, які відмовляються від вакцинації.
"Якщо ви підписуєте гравця і з першого дня знаєте, що він не був вакцинований, ви повинні розуміти, що він може бути недоступний не тільки протягом 10 днів – це може відбуватися регулярно під час пандемії коронавірусу", – цитує Рангніка eurosport .
Німець згадав свого співвітчизника Йозуа Кімміха, який спочатку відмовлявся від щеплення, через що його позбавили частини зарплати у Баварії. Але після спалаху в німецькому клубі він таки наважився пройти курс вакцинації.