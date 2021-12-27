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Манчестер Юнайтед не будет покупать невакцинированных игроков

Александр Трикиша
27 декабря, 20:51
Современные реалии таковы, кто клубам нужно изучать не только характеристики игроков, но и их медицинские карточки

Ральф Рангник выступил за вакцинацию / Фото: REUTERS

Ситуация с коронавирусом в футболе снова накаляется. Так, в Англии второй тур подряд переносят часть матчей.

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Новый главный тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангник намекнул, что клуб не будет покапать игроков, которые отказываются от вакцинации.

"Если вы подписываете игрока и с самого первого дня знаете, что он не был вакцинирован, вы должны понимать, что он может быть недоступен не только в течение 10 дней – это может происходить регулярно во время пандемии коронавируса", – цитирует Рангника eurosport.

Немец вспомнил своего соотечественника Йозуа Киммиха, который сначала отказывался от прививки, из-за чего его лишили части зарплаты в Баварии. Но после вспышки в немецком клубе он все-таки решился пройти курс вакцинации.