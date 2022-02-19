Манчестер Сіті – Тоттенгем: онлайн матчу чемпіонату Англії

Манчестер Сіті vs Тоттенгем / Фото: Getty Images

Матч розпочнеться о 19:30 за київським часом. Ми проведемо онлайн матчу з детальним описом усіх ключових моментів.

Прогноз на поєдинок від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

ОНЛАЙН МАНЧЕСТЕР СІТІ – ТОТТЕНГЕМ

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Турнірне становище

МанСіті – абсолютний лідер чемпіонату Англії. Підопічні Пепа Гвардіоли на дев'ять очок випереджають найближчого переслідувача Ліверпуль. Тільки неймовірний збіг обставин може завадити Зінченку та компанії завоювати чергове золото АПЛ.

Тоттенгем займає восьмий рядок у турнірній таблиці чемпіонату Англії. Від єврокубкового місця "шпор" відокремлює лише три бали. Враховуючи те, що команда Антоніо Конте має три гри в запасі, це завдання їм цілком під силу.

Статистика очних матчів

Історія протистояння команд в АПЛ налічує 141 матч. Манчестер Сіті здобув 55 перемог, а Тоттенгем лише на одну менше – 54. Ще 32 поєдинки закінчилися внічию. Різниця забитих – пропущених м'ячів становить 217 – 191 на користь МанСіті.

У першому колі Тоттенгем вдома обіграв Сіті (1:0).

Дивіться, як команди грали між собою у першому колі:

Котирування букмекерів

Аналітики вважають Манчестер Сіті фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Хосепа Гвардіоли – 1.31, на нічию – 5.90, на перемогу Тоттенгема – 9.50.

Де дивитись

Поєдинок Манчестер Сіті – Лестер у прямому ефірі покажуть на каналі Setanta Sports+, доступному за допомогою сервісу OLL.TV. Трансляція розпочнеться о 19:30.