Манчестер Сити – Тоттенхэм: онлайн матча чемпионата Англии

Манчестер Сити vs Тоттенхэм / Фото: Getty Images

Матч начнется в 19:30 по киевскому времени. Мы проведем онлайн матча с подробным описанием всех ключевых моментов.

Прогноз на поединок от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

ОНЛАЙН МАНЧЕСТЕР СИТИ – ТОТТЕНХЭМ

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Турнирное положение

МанСити – абсолютный лидер чемпионата Англии. Подопечные Пепа Гвардиолы на девять очков опережают ближайшего преследователя команду Ливерпуль. Только невероятное стечение обстоятельств может помешать Зинченко и компании завоевать очередное золото АПЛ.

Тоттенхэм занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. От еврокубкового места "шпор" отделяет всего три балла. Учитывая, что у команды Антонио Конте есть три игры в запасе, эта задача им вполне по силам.

Статистика очных матчей

История противостояния команд в АПЛ насчитывает 141 матч. Манчестер Сити одержал 55 побед, а Тоттенхэм всего на одну меньше – 54. Еще 32 поединка закончились вничью. Разница забитых – пропущенных мячей составляет 217 – 191 в пользу МанСити.

В первом круге Тоттенхэм дома обыграл Сити (1:0).

Смотрите, как команды играли между собой в первом круге:

Котировки букмекеров

Аналитики считают Манчестер Сити фаворитом матча: коэффициент на победу команды Хосепа Гвардиолы – 1.31, на ничью – 5.90, на победу Тоттенхэма – 9.50.

Где смотреть

Поединок Манчестер Сити – Лестер в прямом эфире покажут на канале Setanta Sports+, который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 19:30.