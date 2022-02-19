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Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
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Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
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Аталанта --
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Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
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Динамо --
Ингулец --
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Шахтер --
26 февраля 19:30
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Львов --
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Верес --
27 февраля 17:00
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Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
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Атлетико --
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Манчестер Сити – Тоттенхэм: онлайн матча чемпионата Англии

Сергей Шаховец
19 февраля, 14:49
В субботу, 19 февраля, пройдет центральный матч 26-го тура чемпионата Англии: на стадионе "Этихад" Манчестер Сити примет Тоттенхэм. Следите за матчем с помощью нашей онлайн-трансляции

Манчестер Сити vs Тоттенхэм / Фото: Getty Images

Матч начнется в 19:30 по киевскому времени. Мы проведем онлайн матча с подробным описанием всех ключевых моментов.

Прогноз на поединок от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

ОНЛАЙН МАНЧЕСТЕР СИТИ – ТОТТЕНХЭМ

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Турнирное положение

МанСити – абсолютный лидер чемпионата Англии. Подопечные Пепа Гвардиолы на девять очков опережают ближайшего преследователя команду Ливерпуль. Только невероятное стечение обстоятельств может помешать Зинченко и компании завоевать очередное золото АПЛ.

Тоттенхэм занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. От еврокубкового места "шпор" отделяет всего три балла. Учитывая, что у команды Антонио Конте есть три игры в запасе, эта задача им вполне по силам.

Статистика очных матчей

История противостояния команд в АПЛ насчитывает 141 матч. Манчестер Сити одержал 55 побед, а Тоттенхэм всего на одну меньше – 54. Еще 32 поединка закончились вничью. Разница забитых – пропущенных мячей составляет 217 – 191 в пользу МанСити.

В первом круге Тоттенхэм дома обыграл Сити (1:0).

Смотрите, как команды играли между собой в первом круге:

Котировки букмекеров

Аналитики считают Манчестер Сити фаворитом матча: коэффициент на победу команды Хосепа Гвардиолы – 1.31, на ничью – 5.90, на победу Тоттенхэма – 9.50.

Где смотреть

Поединок Манчестер Сити – Лестер в прямом эфире покажут на канале Setanta Sports+, который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 19:30.