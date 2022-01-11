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Маліновський поспівчував Шевченку

Андрій Трофімов
11 січня, 12:39
Андрій Шевченко на межі відставки з посади головного тренера Дженоа. Цій команді буде вкрай складно врятуватися від вильоту із Серії А – вважає Руслан Маліновський

Андрій Шевченко і Руслан Маліновський / Фото: Колаж: Сьогодні

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський, який був підопічним Андрія Шевченка у збірній України, поспівчував йому у зв'язку зі складною ситуацією, у якій той опинився.

Нагадаємо, після поразки від Спеції 0:1 Дженоа закріпилася на передостанньому місці у чемпіонаті Італії, ризикуючи вилетіти до другого дивізіону. А самого Шевченка ось-ось можуть звільнити.

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"Ми з ним на зв'язку. Усі ми розуміємо, що непроста ситуація. Багато травмованих, COVID у футболістів. Він тільки прийшов до команди, сам теж перехворів на COVID"

Андрій Шевченко / Фото: Getty Images

"Нелегко прийти в команду та поставити гру за один-два місяці. Йому потрібен час. Те саме було зі збірною України – ми не з першого дня почали розуміти, що він хоче на полі".

Андрій Шевченко / Фото: Getty Images

"За виживання у чемпіонаті Італії борються команди дуже високого рівня. Дженоа потрібно стрибнути вище за голову, щоб залишитися в Серії А", – сказав в ефірі програми Футбол NEWS Руслан Маліновський.

Андрій Шевченко і Руслан Маліновський / Фото: Reuters

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Раніше голова департаменту київського Динамо з роботи зі ЗМІ Микола Несенюк заявив, що Шевченко не тренер і йому слід завершити тренерську кар'єру.

Андрій Шевченко і Микола Несенюк / Фото: Reuters, Facebook