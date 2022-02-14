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Маліновський отримав нагороду за шедевр

Сергій Шаховець
14 лютого, 12:13
Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський став героєм матчу з Ювентусом та отримав високу оцінку від WhoScored

Руслан Маліновський / Фото: Reuters

У матчі 25-го туру чемпіонату Італії Аталанта зіграла внічию з Ювентусом (1:1).

На 76-й хвилині матчу українець Руслан Маліновський створив свій черговий футбольний шедевр. М'яч, пущений з 30 метрів, немов із гармати залетів під перекладину воріт Ювентуса!

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Маліновський в ударі / Фото: Reuters

Авторитетний веб-портал WhoScored виставив українцю оцінку 7.43. Більше у складі бергамасків отримали лише Мартен Де Рон (7.54) та Тен Копмейнерс (7.85). Але необхідно враховувати, що Руслан з'явився на полі лише на 60-й хвилині гри.

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Найкращим у складі Ювентуса став бразилець Данило (7.88), який зрівняв рахунок у компенсований час.

Додамо, що цього сезону Маліновський зіграв за Аталанту 26 матчів у всіх турнірах, забив 7 голів і віддав 2 асисти.

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Дивіться, як Руслан Маліновський забивав Ювентусу.