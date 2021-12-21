Маліновський – лайно: українця обізвав партнер з Аталанти

Гатебур і Маліновський / Фото: Getty Images

В італійській Аталанті цінують Руслана Маліновського, але при цьому дозволяють щодо нього неоднозначні жарти.

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"Як мені Малиновський як гравець? Лайно, – сказав каналу Pressing нідердандський захисник Аталанти Ганс Гатебур. – Та ні, я жартую. Він важливий гравець, має феноменальну ліву ногу".

"Руслан сильний, потужний. Коли у нього м'яч під лівою, то складно передбачити, звідки він ударить. Він може організувати шедевр, коли цього ніхто не чекає. Ніхто в Італії не забиває більше з-за меж штрафного майданчика, ніж Маліновський. Цим усе сказано", – додав Гатебур.

Руслан Маліновський / Фото: Reuters

"У Руслана був непростий початок сезону через операцію. Він старанно працював, набирав форму і лікувався. Бачу його щодня – в останній місяць він уже в ритмі. Він у формі. Маліновський повернувся", – зазначив Гатебур.

Руслан Маліновський / Фото: Reuters

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У вівторок, 21 грудня, Аталанта проведе останній матч року. Команда Маліновського на виїзді зіграє з Дженоа, яку очолює Андрій Шевченко.

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