"Малайзія повела себе неспортивно, це кричущий інцидент". Україна відповіла на нападки малайзійців

Золкефлі проти Коваля: битва буде в кабінетах

Скандал з золотом Максима Коваля на Паралімпійських іграх в Токіо не вщухає.

У зв'язку з атаками малайзійців на соціальні мережі Національного паралімпійського комітету України, прес-служба комітету виступила зі заявою.

Зокрема, керівник прес-служби Національного комітету спорту інвалідів України Наталія Гарач заявила:

"Україна все зробила за правилами легкої атлетики. Нам прикро отримувати шквал негативу від Малайзії за дії, яких ми не робили. Звертаємося до IPC з проханням звернути увагу на цей кричущий інцидент і кваліфікувати його як ознаку неспортивної поведінки країни-учасниці Паралімпіади-2020".

Нагадаємо, що в змаганнях зі штовхання ядра паралімпійським чемпіоном зі світовим рекордом став Мухаммад Зіяд Золкефлі з Малайзії. Друге місце зайняв Максим Коваль (Україна), третє Олександр Яровий (Україна)

Максим Коваль завоював золоту медаль на Паралімпіаді-2020 на штовханні ядра / Фото: Reuters

Але відразу після закінчення змагань українська команда подала протест. Виявилося що Золкефлі порушив правила, він не вчасно прийшов в кімнату очікування перед стартом. Це і послужило дискваліфікацією.

Після того, як результати Мухаммада анулювали, золоту медаль отримав наш Максим Коваль, срібло Олександр Яровий, а бронзу грек Ефстратіос Николаїдіс.

Вся Малайзія вибухнула праведним гнівом. Вболівальники звинуватили Україну і Міжнародний паралімпійський комітет в нечесному вирішенні.

У трендах малазійського сегмента Twitter на першому місці "Україна". Найпопулярніші коментарі: "Ганьба Україні" .

Під швал критики малайзійців навіть потрапив колишній воротар київського Динамо і збірної України Максим Коваль. Малайзійці пишуть під його постом в Instagram гнівні відгуки. Вони просто переплутали футболіста і легкоатлета, які є повними тезками.