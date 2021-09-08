Магучіх взяла реванш у австралійки за Олімпіаду-2020

Ярослава Магучіх показала другий результат у фіналі Діамантової ліги / Фото: Getty Images

Сьогодні в Цюріху пройшов фінал сезону Діамантової ліги зі стрибків у висоту. Україну представляли дві спортсменки – Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко.

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У фіналі повторився розклад Олімпіади-2020, коли у топ-3 боролися Ярослава Магучіх, Нікола Макдермотт і Марія Ласіцкене.

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Першою вибула австралійська стрибунка, яка не взяла висоту 2.03 м. Ярослава Магучіх у фіналі змогла показати другий результат – 2.03 м, взявши реванш у Макдермотт за Олімпіаду-2020. А перемога дісталася Ласіцкене, яка стрибнула на 2.05 м. Це рекорд сезону.

Ірина Геращенко не подолала висоту 1.99 метра і фінішувала 4-ю.

Нагадаємо, що на етапі Діамантової ліги в Брюсселі українська стрибунка Ярослава Магучіх взяла висоту 2.02 м і виграла змагання.