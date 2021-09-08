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Магучих взяла реванш у австралийки за Олимпиаду-2020

Сергей Шаховец
8 сентября, 21:34
Бронзовая призерка Олимпиады-2020 в финале Бриллиантовой лиги сразилась со своими соперницами по Играм в Токио

Ярослава Магучих показала второй результат в финале Бриллиантовой лиги / Фото: Getty Images

Сегодня в Цюрихе прошел финал сезона Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту. Украину представляли две спортсменки – Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.

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В финале повторился расклад Олимпиады-2020, когда в топ-3 боролись Ярослава Магучих, Никола Макдермотт и Мария Ласицкене.

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Первой выбыла австралийская прыгунья, которая не взяла высоту 2.03 м. Ярослава Магучих в финале смогла показать второй результат – 2.03 м, взяв реванш у Макдермотт за Олимпиаду-2020. А победа досталась Ласицкене, которая прыгнула на 2.05 м. Это рекорд сезона.

Ирина Геращенко не преодолела высоту 1.99 метра и финишировала 4-й.

Напомним, что на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе украинская прыгунья Ярослава Магучих взяла высоту 2.02 м и выиграла соревнования.

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