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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Лижами по присязі! Остання чемпіонка Пекіна порушила головну заповідь Ігор

Олег Люлька
20 лютого, 21:42
Заключного дня Олімпіади-2022 норвежка Тереза Йогауг виграла 30-кілометровий марафон у лижних гонках, але на батьківщині її звинуватили у нечесній грі

Тереза Йогауг перемогла зі скандалом / Фото: Reuters

Переможницю недільного масстарту у лижних гонках на Олімпіаді-2022 норвежку Терезу Йогауг присоромили в неї ж на батьківщині.

Причина – Тереза почала створювати відрив від суперниць – шведки Ебби Андерссон та американки Джесіки Діґгінс – у той час, коли ті приймали у тренерів воду на пункті харчування між відсічками 6,2 та 8,8 км.

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"Існує джентльменська угода, згідно з якою ви не можете відриватися, коли ваш суперник робить перерву на воду. Але я не думаю, що Терезу це хвилює", – заявив експерт норвезького телеканалу NRK Торгейр Бьорн, слова якого наводить Dagbladet.

Утім, сама 33-річна Йогауг, яка в Пекіні виграла три олімпійські золота, вважає, що її сумління чисте.

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"Ні, якби в них (Андерссон і Діґгінс) були сили, вони легко відіграли б ті дві секунди, які втратили на пункті харчування. Це свідчить про те, що вони були межі. А я почувалася дуже добре, я бачила, що отримала невеликий розрив і почала працювати", – сказала Тереза у коментарі Expressen.

Нагадаємо, що перед початком цих, як і попередніх Ігор, спортсмени виголошували олімпійську присягу. Ось її текст:

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"Я обіцяю, що ми братимемо участь у цих Олімпійських іграх, поважаючи та дотримуючись правил, за якими вони проводяться, в істинно спортивному дусі, на славу спорту та в ім'я честі своїх команд".