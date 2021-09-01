Люди грають в Лізі чемпіонів, але допускають такі помилки: Петраков дав прочуханки після Казахстану

Олександр Петраков незадоволений грою збірної України / Фото: Reuters

Українці пропустили гол на останніх секундах зустрічі і упустили таку важливу перемогу. Це був перший матч Олександра Петракова на чолі національної команди. Відео голів та огляд матчу Казахстан – Україна.

"Навіть не знаю, що сказати. На 93-й хвилині забиваємо м'яч, я вже радію, а потім одна подача – гол. Люди грають у Лізі чемпіонів, але допускають такі помилки. Навіть на юнацькому рівні таких помилок не допускають", – розніс гру своєї команди тренер.

Відразу після гри Петраков не зміг назвати причини невдачі, але зазначив, що команда не змогла витримати схему.

"Я зараз не можу вам відповісти. Він голову опустив, каже... Він сам дуже засмучений. Я ж не можу вийти і забити замість них. Вони виходять один на один і не можуть реалізувати. Непогано грали перші 25-27 хвилин, а потім втомилися. Потім знову почали грати. Функціонально не тримають цю схему", – аналізує поєдинок Петраков.

"Ми будемо грати до останнього. Всі хлопці засмучені. Їм зараз треба на відновлення (розтяжка, лід), а вони навіть встати не можуть. Важко грати на штучному полі, ноги сіли у всіх. Тепер летіти 5,5 години, потім Франція. Але ми будемо грати до останнього", – підвів підсумок тренер в ефірі програми "Головна команда".

Огляд матчу Казахстан – Україна: