3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
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Італія --
Німеччина --
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Уельс --
Україна --
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Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
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Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
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Бельгія --
14 червня 21:45
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Люди готові голодувати, аби не їсти російське. Екс-гравець Десни про життя у Херсоні

Сергій Шаховець
3 червня, 15:08
Батьки футболіста молодіжної збірної України Іллі Шевцова залишилися в окупованому Херсоні і щодня наражаються на небезпеку з боку загарбників

Ілля Шевцов розповів про ситуацію в окупованому Херсоні / Фото: Колаж: Сьогодні

Форвард американського клубу Шарлотт Індепенденс Ілля Шевцов – син українського футболіста та тренера Сергій Шевцова. Після захоплення російськими військами Херсона батьки та родичі Іллі опинилися під окупацією.

За словами Іллі, виїхати з Херсона дуже складно, оскільки українські громадяни опинилися в заручниках у російських окупантів.

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"З довоєнним містом ситуація незрівнянна. Тотальний дефіцит всього на світі. Мої рідні тримаються, знаходять найнеобхідніше, хоча дуже багато людей.

Наразі почали завозити російські продукти з Криму, але є люди, які готові голодувати, аби не купувати нічого російського. Я їх чудово розумію. Мій батько такий самий. Він швидше взагалі не їстиме, ніж купить щось російське.

Чи можна виїхати з Херсона? Поїздка на підконтрольну Україні територію – це подорож на свій страх та ризик. Між Херсоном та Миколаєвом 13 блокпостів. Навіть якщо ти знатимеш, що тебе скрізь пропустять, то не факт, що не потрапиш під обстріл", – сказав Шевцов в інтерв'ю FanDay.

22-річний нападник Сергій Шевцов розпочинав у херсонському Кристалі. Потім був у структурі Шахтаря, а минулого сезону виступав за Десну. Провів 12 матчів в УПЛ, віддав 1 результативну передачу.

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Крім того, зіграв чотири матчі та забив один гол за молодіжну збірну України.

З травня цього року Ілля гравець Шарлотт Індепенденс – лідера USL League One, третього за силою дивізіону чемпіонату США.

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Раніше ми повідомляли, що чернігівська Десна може пропустити наступний сезон через вторгнення російської армії.