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Футболіст збірної України продовжить кар'єру в Америці

Олексій Андрейцев Олексій Андрейцев редактор Спорт Сьогодні
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МаленькийСереднійВеликий
27 травня, 08:41
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22-річний Ілля Шевцов перейшов із чернігівської Десни до клубу третього американського дивізіону Шарлотт Індепенденс
Ілля Шевцов продовжить кар'єру в США
Ілля Шевцов продовжить кар'єру в США

Американський футбольний клуб Шарлотт Індепенденс оголосив про перехід українського нападаючого Іллі Шевцова з Десни. Відповідне повідомлення з'явилось на офіційному сайті клубу. Деталі договору не розголошуються.

Раніше ми повідомляли, що чернігівський клуб може пропустити наступний сезон через вторгнення російської армії.

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"Я бачив кілька матчів клубу та впевнений, що у нас дуже сильна команда. Я приїхав сюди, щоб перемагати і вже не можу дочекатися, коли почну грати", – заявив Шевцов.

22-річний нападник розпочинав у херсонському Кристалі. Був на контракті у Шахтарі, а цього сезону виступав за Десну. Провів 12 матчів в УПЛ, віддав 1 результативну передачу.

Крім того, зіграв чотири матчі та забив один гол за молодіжну збірну України.

Шарлотт Індепенденс – лідер USL League One, це третій за силою дивізіон чемпіонату США.

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