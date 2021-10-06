Коханка Путіна заявляє, що потрібно скасовувати турніри, куди не допускають Росію

Перемога Ашрам у Токіо не дає спокою росіянам / Фото: REUTERS

У Росії згадали, що напередодні Олімпіади в Токіо російську команду не пустили на турнір в Ізраїль. Кабаєва вважає, що це була репетиція "несправедливого суддівства" на Олімпіаді. Раніше Кабаєва зажадала відібрати у Ізраїлю олімпійське "золото".

"Проведення змагань в Ізраїлі, де за відсутності лідера – збірної Росії – ізраїльська спортсменка завоювала все п'ять золотих медалей, виглядає як змова і підготовка до заздалегідь організованого суддівства на самій Олімпіаді", – заявила Кабаєва.

Далі гімнастка пішла далі і заявила, що організаторам слід скасувати весь турнір, а не проводити його без Росії.

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"І в Токіо все могло б проскочити непомітно, якби не прикра, груба помилка самої ізраїльської спортсменки – вона впустила предмет. Але підготовлену і запущену машину суддівства, судячи з усього, організатори цієї акції зупинити вже не змогли або просто не захотіли. В результаті – скандал", – додала Кабаєва в інтерв'ю СЕ.

Нагадаємо, в 2013 році Володимир і Людмила Путіни оголосили про розлучення через 30 років шлюбу. Новою, таємною дружиною Путіна ЗМІ вже давно називають Аліну Кабаєву, За даними медіа, народила йому двох синів і дочку. Путін і Кабаєва це заперечують.