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Львів підписав воротаря, який грав у чемпіонаті окупантів

Андрій Трофімов
14 січня, 11:13
23-річний воротар Іван Пономаренко грав у чемпіонаті Криму після того, як півострів анексувала Росія

Новачок Львова - Іван Пономаренко / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

Футбольний клуб Львів уклав угоду на два з половиною роки із голкіпером Іваном Пономаренком. Раніше Дніпро-1 підписав вихованця Барси, який грав у Реалі.

Футболіст народився у Криму, але професійну кар'єру розпочав у Дніпрі. Після ліквідації клубу Пономаренко вирушив до Криму, який на той час уже був окупований Росією.

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Там воротар грав за команду Кримтеплиця у чемпіонаті, який організували російські окупанти.

Потім гравець перебрався до Душанбе, де із ЦСКА виграв бронзові медалі чемпіонату Таджикистану.

Останнім клубом Пономеренка була Буковина із Чернівців, яка виступає у Другій лізі чемпіонату України, повідомляє сайт Львова.

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Після першого кола ФК Львів посідає 12-е місце у турнірній таблиці УПЛ. Команда помітно відірвалася від зони вильоту, але може потрапити до стикових матчів.