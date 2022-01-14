Львов подписал вратаря, который играл в чемпионате оккупантов

Новичок Львова - Иван Пономаренко / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"
Футбольный клуб Львов заключил соглашение на два с половиной года с голкипером Иваном Пономаренко. Ранее Днепр-1 подписал воспитанника Барсы, игравшего в Реале.
Футболист родился в Крыму, но профессиональную карьеру начал в Днепре. После ликвидации клуба Пономаренко отправился в Крым, который к тому времени уже был оккупирован Россией.
Там вратарь играл за команду Крымтеплица в чемпионате, который организовали российские оккупанты.
Затем игрок перебрался в Душанбе, где с ЦСКА выиграл бронзовые медали чемпионата Таджикистана.
Последним клубом Пономеренко была Буковина из Черновцов, которая выступает во Второй лиге чемпионата Украины, сообщает сайт Львова.
После первого круга ФК Львов занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ. Команда заметно оторвалась от зоны вылета, но может попасть в стыковые матчи.